Zabił służącą, ciężko ranił żonę. Ta chciała mu "wszystko darować"

Kluczowe fakty:

"Krwawy dramat w Jabłonnie" - tak ówczesne dzienniki nazwały to, co stało się w domu państwa Chmielewskich. Mąż ranił ciężarną żonę siekierą i zabił nastoletnią służącą. Obok spały jego dzieci.

"Potwór z Jabłonny" nie zaprzeczał zbrodni. Przedstawiał swoje tłumaczenie. Część sąsiadów wskazywała, że w tym małżeństwie żona nie była bez winy. Ona natomiast nie chciała zeznawać przeciwko mężowi.

Biegli stwierdzili, że mężczyzna jest typem psychopatycznym, "osobnikiem intelektualnie niezupełnie rozwiniętym".