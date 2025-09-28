Logo TVN Warszawa
Gwałtownie ruszył i potrącił policjanta. Był pijany i miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów

Zatrzymany 38-latek
38-latek spowodował kolizję i potrącił policjanta
Źródło: KPP Nowy Dwór Mazowiecki
Policjanci z Nowego Dworu Mazowieckiego zatrzymali po pościgu 38-letniego kierowcę samochodu dostawczego. Wcześniej mężczyzna doprowadził do kolizji i potrącił policjanta. Był pijany. Miał też sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

W czwartek przed godziną 18 do dyżurnego nowodworskiej komendy wpłynęło zgłoszenie dotyczące kierowcy dostawczego fiata, który uderzył w zaparkowane przed sklepem w Pomiechówku bmw i odjechał z miejsca zdarzenia. Właściciel uszkodzonego pojazdu ruszył za sprawcą i na bieżąco informował policjantów o swoim położeniu.

W pobliskiej miejscowości Nuna, policjanci z ruchu drogowego próbowali zatrzymać kierowcę fiata do kontroli. Jednak mężczyzna gwałtownie ruszył i potrącił jednego z policjantów.

Zatrzymany po pościgu

Policjanci ruszyli w pościg. Kierowca fiata został zatrzymany w miejscowości Dębe. "Jak ustalili policjanci 38-latek z gminy Pomiechówek był pijany, w organizmie miał ponad dwa promile alkoholu. Posiadał też aktywny, wydany przez nowodworski sąd, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz cofnięte uprawnienia do kierowania. Został natychmiast zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu" - poinformowała komisarz Joanna Wielocha z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.

Potrącony 41-letni policjant trafił do szpitala. Jak ustalono doznał wstrząśnienia mózgu, urazu głowy oraz ręki.

Zarzuty i areszt

"Po wytrzeźwieniu podejrzany został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim, gdzie usłyszał zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych, niezatrzymania się do kontroli drogowej, prowadzenia pojazdu mechanicznego znajdując się w stanie nietrzeźwości oraz niestosowania się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów" - przekazała komisarz Wielocha.

Decyzją sądu 38-latek został aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Zatrzymany 38-latek
Zatrzymany 38-latek
Źródło: KPP Nowy Dwór Mazowiecki
Akcja "Trzeźwość Lokalnie" na mazowieckich drogach
65 pijanych kierowców, dwóch po narkotykach. I to w dwa dni
Sprzedaż alkoholu (zdj. ilustracyjne)
Wtedy "wszyscy byli pijani". Lekarz: idziemy w tym samym kierunku
TVN24
Zatrzymanie 48-latka
Był poszukiwany i pijany. Jechał autem mimo dożywotniego zakazu

Autorka/Autor: dg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki
