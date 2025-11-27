Pytają mieszkańców, czy chcą ograniczenia sprzedaży alkoholu w nocy

Piją coraz młodsi, a koszty rosną - prof. Leszek Czupryniak o tym, jak piją Polacy

Urząd Miasta Płocka poinformował, że konsultacje społeczne na temat ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych rozpoczną się w poniedziałek 1 grudnia i będą trwały do końca miesiąca.

"Chcemy zapytać, jakie jest zdanie na ten temat pełnoletnich mieszkańców Płocka, rad osiedlowych, Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz służb i instytucji, które zajmują się interwencjami, zdrowiem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych" - powiedział, odnosząc się do planowanych konsultacji, wiceprezydent Płocka ds. społecznych Łukasz Jankowski, cytowany w komunikacie Urzędu Miasta.

Zwrócił jednocześnie uwagę, że coraz więcej samorządów wprowadza na swoim terenie ograniczenia w nocnej sprzedaży alkoholu.

Ankieta w sprawie nocnej prohibicji

Urząd Miasta wyjaśnił, że w ramach konsultacji społecznych mieszkańcy Płocka będą mogli wyrazić swoją opinię wypełniając ankietę, także elektronicznie, udzielając odpowiedzi na dwa pytania: czy na terenie miasta należy wprowadzić ograniczenie w nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, przy czym nie będzie dotyczyło to lokali oraz w jakich godzinach ograniczenie takie powinno obowiązywać, np. 22.00-6.00 czy 24.00-6.00.

- Przeprowadzenie konsultacji to inicjatywa władz Płocka - powiedział Konrad Kozłowski z biura prasowego Urzędu Miasta. Zwrócił przy tym uwagę, że w zależności od wyniku konsultacji, to "płoccy radni finalnie będą decydować" o ewentualnych regulacjach dotyczących nocnej sprzedaży alkoholu na terenie miasta.

Ponad 180 gmin ograniczyło nocną sprzedaż alkoholu

Płoccy urzędnicy przypomnieli, że ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi pozwala na regulowanie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza punktami sprzedaży prowadzonej między godz. 22.00 a godz. 6.00, przy czym decyzje takie samorządy mogą wprowadzić w drodze ustanowienia prawa lokalnego, czyli uchwały radnych.

W latach 2018-2024 ograniczenia w nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach paliw wprowadziło około 180 gmin w Polsce. Na początku sierpnia tego roku zdecydował o tym Szczecin, we wrześniu także Gdańsk, a w październiku Wrocław i Łódź.

Z początkiem listopada nocny zakaz sprzedaży alkoholu zaczął obowiązywać również na terenie dwóch dzielnic Warszawy - Śródmieścia i Pragi-Północ.

Kolejne gminy z zakazem

Na Mazowszu od początku tego roku nocna prohibicja zaczęła obowiązywać na terenie gminy Sobienie-Jeziory (w godz. 22.00-5.00). Od 1 czerwca w godzinach nocnych nie mogą kupić w sklepie alkoholu mieszkańcy Sulejówka, a od 1 lipca Łomianek. Obie gminy wprowadziły zakaz w godzinach 23.00-6.00. Od 21 lipca nocna prohibicja obowiązuje też na terenie gminy Nieporęt, a dziesięć dni później zaczęła obowiązywać w Legionowie. W obu gminach w godzinach 24.00-6.00. Od 6 sierpnia zakaz nocnej sprzedaży alkoholu jest w Wieliszewie (w godz. 24.00-6.00) i Jabłonnej (w godz. 23.00-6.00).

Z kolei od 24 października zakaz zaczął obowiązywać, w godzinach 23.00-6.00 na terenie Grójca. Od 2 stycznia przyszłego roku wprowadzony zostanie także w Ciechanowie. Tak postanowili jednogłośnie, jeszcze we wrześniu, tamtejsi radni. Decyzję tę poprzedziły konsultacje społeczne wśród mieszkańców miasta, które odbyły się między styczniem a czerwcem tego roku. Zakaz będzie obowiązywał w godzinach 22:00-6:00.

1 października burmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz przekazał do rady miasta projekt uchwały dotyczący wprowadzenia nocnego zakazu sprzedaży alkoholu. Podkreślił, że nie chce, aby w gminie powstało "zagłębie alkoholowe" po wprowadzeniu zakazu na terenie Warszawy.

