Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Pytają mieszkańców, czy chcą ograniczenia sprzedaży alkoholu w nocy

Sprzedaż alkoholu (zdj. ilustracyjne)
Piją coraz młodsi, a koszty rosną - prof. Leszek Czupryniak o tym, jak piją Polacy
Płock przeprowadzi konsultacje społeczne w sprawie nocnego ograniczenia sprzedaży alkoholu. Mieszkańcy przez cały grudzień będą mogli wypowiadać się w ramach ankiety, czy chcą wprowadzenia tego typu restrykcji na terenie miasta.

Urząd Miasta Płocka poinformował, że konsultacje społeczne na temat ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych rozpoczną się w poniedziałek 1 grudnia i będą trwały do końca miesiąca.

"Chcemy zapytać, jakie jest zdanie na ten temat pełnoletnich mieszkańców Płocka, rad osiedlowych, Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz służb i instytucji, które zajmują się interwencjami, zdrowiem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych" - powiedział, odnosząc się do planowanych konsultacji, wiceprezydent Płocka ds. społecznych Łukasz Jankowski, cytowany w komunikacie Urzędu Miasta.

Zwrócił jednocześnie uwagę, że coraz więcej samorządów wprowadza na swoim terenie ograniczenia w nocnej sprzedaży alkoholu.

dla piotra kawalek
Piją coraz młodsi, a koszty rosną - prof. Leszek Czupryniak o tym, jak piją Polacy

Ankieta w sprawie nocnej prohibicji

Urząd Miasta wyjaśnił, że w ramach konsultacji społecznych mieszkańcy Płocka będą mogli wyrazić swoją opinię wypełniając ankietę, także elektronicznie, udzielając odpowiedzi na dwa pytania: czy na terenie miasta należy wprowadzić ograniczenie w nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, przy czym nie będzie dotyczyło to lokali oraz w jakich godzinach ograniczenie takie powinno obowiązywać, np. 22.00-6.00 czy 24.00-6.00.

- Przeprowadzenie konsultacji to inicjatywa władz Płocka - powiedział Konrad Kozłowski z biura prasowego Urzędu Miasta. Zwrócił przy tym uwagę, że w zależności od wyniku konsultacji, to "płoccy radni finalnie będą decydować" o ewentualnych regulacjach dotyczących nocnej sprzedaży alkoholu na terenie miasta.

Ponad 180 gmin ograniczyło nocną sprzedaż alkoholu

Płoccy urzędnicy przypomnieli, że ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi pozwala na regulowanie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza punktami sprzedaży prowadzonej między godz. 22.00 a godz. 6.00, przy czym decyzje takie samorządy mogą wprowadzić w drodze ustanowienia prawa lokalnego, czyli uchwały radnych.

W latach 2018-2024 ograniczenia w nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach paliw wprowadziło około 180 gmin w Polsce. Na początku sierpnia tego roku zdecydował o tym Szczecin, we wrześniu także Gdańsk, a w październiku Wrocław i Łódź.

Z początkiem listopada nocny zakaz sprzedaży alkoholu zaczął obowiązywać również na terenie dwóch dzielnic Warszawy - Śródmieścia i Pragi-Północ.

Kolejne gminy z zakazem

Na Mazowszu od początku tego roku nocna prohibicja zaczęła obowiązywać na terenie gminy Sobienie-Jeziory (w godz. 22.00-5.00). Od 1 czerwca w godzinach nocnych nie mogą kupić w sklepie alkoholu mieszkańcy Sulejówka, a od 1 lipca Łomianek. Obie gminy wprowadziły zakaz w godzinach 23.00-6.00. Od 21 lipca nocna prohibicja obowiązuje też na terenie gminy Nieporęt, a dziesięć dni później zaczęła obowiązywać w Legionowie. W obu gminach w godzinach 24.00-6.00. Od 6 sierpnia zakaz nocnej sprzedaży alkoholu jest w Wieliszewie (w godz. 24.00-6.00) i Jabłonnej (w godz. 23.00-6.00).

Z kolei od 24 października zakaz zaczął obowiązywać, w godzinach 23.00-6.00 na terenie Grójca. Od 2 stycznia przyszłego roku wprowadzony zostanie także w Ciechanowie. Tak postanowili jednogłośnie, jeszcze we wrześniu, tamtejsi radni. Decyzję tę poprzedziły konsultacje społeczne wśród mieszkańców miasta, które odbyły się między styczniem a czerwcem tego roku. Zakaz będzie obowiązywał w godzinach 22:00-6:00.

1 października burmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz przekazał do rady miasta projekt uchwały dotyczący wprowadzenia nocnego zakazu sprzedaży alkoholu. Podkreślił, że nie chce, aby w gminie powstało "zagłębie alkoholowe" po wprowadzeniu zakazu na terenie Warszawy.

Ile alkoholu spożywają Polacy? Ilości są duże, ceny trunków niskie. "Chyba coś poszło w złym kierunku"
Źródło: Marta Balukiewicz/Fakty po Południu TVN24
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Radni zdecydują o pilotażowym zakazie sprzedaży alkoholu nocą
Nocna sprzedaż alkoholu pod lupą. Lekarze apelują o zmiany w prawie
Piotr Wójcik
Sprzedaż alkoholu (zdj. ilustracyjne)
Wtedy "wszyscy byli pijani". Lekarz: idziemy w tym samym kierunku
TVN24
Groził ekspedientkom przez kilka miesięcy. Decyzja prokuratry (zdjęcie ilustracyjne)
Ograniczenie dostępności alkoholu? Krok Czarzastego
TVN24
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kk/gp

Źródło: PAP/tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
AlkoholAlkoholizmPłock
Czytaj także:
Zimowy dzień
Apel o mądre dokarmianie ptaków
Śródmieście
Potrącenie 11-letniego chłopca, kierowca odjechał
11-letni chłopiec trafił do szpitala
Praga Południe
Antresola podziemnego przystanku tramwajowego
Tak będzie wyglądało wejście na pierwszy podziemny przystanek tramwajowy
Wola
Pieniądze, oszustwo (zdj. ilustracyjne)
Oszukiwali na "pracownika banku", "zdobyczami" chwalili się w sieci
Okolice
Kobieta zaginęła (zdjęcie ilustracyjne)
Zaatakował nożem dwie kobiety. Grozi mu 20 lat więzienia
Okolice
Nowy węzeł rozjazdowy na skrzyżowaniu alei Niepodległości z Rakowiecką
Część Mokotowa bez tramwajów. W weekend prace przy Rakowieckiej
Kolizja na Patriotów. Z powodu uszkodzonej latarni ruch jest wstrzymany
Uszkodzona latarnia i zablokowany ruch na ważnej trasie
Wawer
Straż graniczna na Lotnisku Chopina (zdj. ilustracyjne)
Siłą próbował się dostać do rękawa prowadzącego do innego samolotu
Włochy
Stacja Wilanowska na linii M4 (na żółto)
Czwarta linia metra. Autonomiczne pociągi, trzy typy stacji
Dariusz Gałązka
Znikają namioty kwiaciarskie sprzed Hali Mirowskiej
Kwiatami handlowali tu od lat. Znikają pawilony sprzed Hali Mirowskiej
Śródmieście
Na S8 wywróciła się przyczepa z końmi
Na S8 przewróciła się przyczepka, w środku były dwa konie
Okolice
Ćwiczenia służb przy centrum handlowym Reduta i w Parku Szczęśliwickim
Ćwiczenia służb. W scenariuszu dywersanci przebrani za kurierów
Ochota
Pijany kierowca uderzył w radiowóz (zdjęcie ilustracyjne)
Pijany kierowca uderzył w nieoznakowany radiowóz
Okolice
Rozbity radiowóz
Radiowóz rozbity, policjanci w szpitalu. Tak doszło do wypadku
Bielany
Pijany operator wywrócił koparkę
Wywrócił koparkę i ukrył się w lesie. Był pijany
Okolice
Mężczyzna został zatrzymany
Ulicami miasta szedł ze sklepowym wózkiem. Trafił do celi
Okolice
Zderzenie tira i osobówki na A2
Tir i samochód osobowy zderzyły się na autostradzie
Okolice
Wypadek na budowie w Radzyminie
Zawaliła się belka stropowa. Trzy osoby ranne
Okolice
Mężczyzna wjechał do rowu
Pościg, uszkodzony radiowóz, ranny policjant. Padły strzały
Okolice
Policja wyjaśnia sprawę ataku na Nowym Świecie
Śmierć w bramie przy Nowym Świecie. Biegły wyjaśnił, jak zginął Maciej
Alicja Glinianowicz
Kolizja na ulicy Leszno
"Zboczył z toru jazdy". Siedem aut uszkodzonych
Wola
Kolizja w Otwocku
Staranowała rowery i stojak, auto wylądowało na boku
Okolice
Ćwiczenia w Warszawie i Pruszkowie (zdj. ilustracyjne)
Służby będą ćwiczyć w okolicy centrum handlowego i parku
Ochota
Wiadukty w ciągu ulicy Towarowej są w fatalnym stanie
Wiadukty nad torami w fatalnym stanie
Ochota
Kobieta była "półprzytomna"
Leżała na dworcu, miała pięć promili
Praga Północ
Rozebrane elementy pawilonu Emilia
Solatorium. Ciekawy pomysł na Emilię
Śródmieście
Wypadek na Bielanach
Dwa rozbite auta, trzy osoby ranne
Bielany
Przejście pod peronami na Dworcu Zachodnim wciąż zamknięte
Otworzą przejście na Zachodnim. Kolejarze o niespodziankach
Ochota
Stadion Narodowy
"Potrzebujemy, aby Narodowy był większym obiektem"
Praga Południe
Utrudnienia na Marszałkowskiej (zdjęcie ilustracyjne)
"Pasażerka omijała kałużę", potrącił ją tramwaj
Śródmieście

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki