Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Mieszkańcy kolejnego miasta chcą ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu

Całodobowy sklep monopolowy
Dr Bębas o spożyciu alkoholu w Polsce: każda forma ograniczenia dostępności wpływa pozytywnie
Źródło: TVN24
Mieszkańcy Płocka popierają nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu. Tak wynika z ankiety, przeprowadzonej przez tamtejszy urząd miasta. Decyzja należy do miejskich radnych.

Urząd Miasta Płocka ogłosił, że w ankiecie dotyczącej ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach, która została przeprowadzona w grudniu ubiegłego roku, prawie 71 proc. uczestników opowiedziało się za wprowadzeniem takiego rozwiązania, przy czym większość z nich wskazała, by obowiązywało ono od godz. 22 do godz. 6.

Łącznie zebranych zostało 1616 ankiet, przy czym oddano 1599 ważnych głosów, z czego 1008 pochodziło od mężczyzn, a 591 od kobiet. Wprowadzenie ograniczenia zyskało 1129 głosów, przeciwko było 470. Według danych GUS z 31 grudnia 2024 roku w Płocku mieszkało około 110 tysięcy osób.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nocna prohibicja, alkohol
Nocna prohibicja a poczucie bezpieczeństwa
Sprzedaż alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Pytają mieszkańców, czy chcą ograniczenia sprzedaży alkoholu w nocy
Całodobowy sklep monopolowy
Łomianki, Legionowo, Sulejówek, Grójec. Coraz więcej gmin z nocną prohibicją

Popierają policja, straż miejska, lekarze...

"Na lutowej sesji przedstawimy radnym projekt uchwały wprowadzającej ograniczenia sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych. Od ich decyzji będzie zależało czy takie ograniczenie i w jakich godzinach zostanie w naszym mieście wprowadzone" - powiedział prezydent Płocka Andrzej Nowakowski, cytowany we wtorkowym komunikacie. Jak dodał, obecnie w mieście funkcjonuje 211 punktów sprzedaży detalicznej, które mają koncesję na obrót napojami alkoholowymi.

Urząd Miasta Płocka podkreślił, że w ramach konsultacji społecznych o opinię w sprawie zwrócił się również do rad osiedlowych, z których większość poparła wprowadzenie ograniczeń w nocnej sprzedaży napojów alkoholowych, przy jednoczesnym zróżnicowaniu proponowanych godzin ich obowiązywania.

Za zasadne ograniczenia takie uznały też Komenda Miejska Policji, Straż Miejska i Izba Wytrzeźwień, a także Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Medyczno–Psychologiczny "VIDE", zajmujący się leczeniem i terapią uzależnień oraz Okręgowa Izba Lekarska.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Alkohol (zdjęcie ilustracyjne)
Wokół Warszawy coraz trudniej będzie kupić alkohol nocą
Klaudia Kamieniarz
Sprzedaż alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Kolejna podwarszawska gmina wprowadza nocną prohibicję
Nocna sprzedaż alkoholu (zdj. ilustracyjne)
Kolejny nocny zakaz sprzedaży alkoholu w podwarszawskim "obwarzanku"

Coraz częstsze rozwiązanie w polskich gminach

Na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w latach 2018-2024 ograniczenia w nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach paliw wprowadziło około 180 gmin w Polsce. Na początku sierpnia zeszłego roku zdecydował o tym Szczecin, we wrześniu także Gdańsk, a w październiku Wrocław i Łódź, a z początkiem listopada nocny zakaz sprzedaży alkoholu zaczął obowiązywać również na terenie dwóch dzielnic Warszawy - Śródmieścia i Pragi Północ.

Z kolei w pod koniec grudnia zeszłego roku radni Zamościa odrzucili projekt uchwały w tej sprawie. Według propozycji, ograniczenia w sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych miały obowiązywać tam od godz. 22 do godz. 6.

W województwie mazowieckim zakaz sprzedaży nocą alkoholu w sklepach i na stacjach paliw obowiązuje w około 30 miastach i gminach, w tym od 2 stycznia tego roku np. w Ciechanowie. Tak postanowili jednogłośnie, jeszcze we wrześniu ubiegłego roku, tamtejsi radni. Decyzję tę poprzedziły konsultacje społeczne wśród mieszkańców miasta.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Tablica informacyjna o zakazie sprzedaży alkoholu nocą
Jak działała nocna cisza alkoholowa. Pierwsze statystyki straży miejskiej
Śródmieście
Tablica informacyjna o zakazie sprzedaży alkoholu nocą
Zgłoszenia były, ale zakaz nie został złamany
Śródmieście
Tablica informacyjna o zakazie sprzedaży alkoholu nocą
W tych dzielnicach już nie kupisz alkoholu w nocy
Praga Północ

Autorka/Autor: mg/b

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
TAGI:
AlkoholPolityka warszawska
Czytaj także:
Akcja służb w miejscowości Lasopole
Ksiądz podejrzany o zabicie siekierą i podpalenie znajomego. Sąd zdecydował
Okolice
Zderzenie na Wisłostradzie
Zderzyli się przed mostem, zablokowali ruch
Śródmieście
Wypadek w Pruszkowie
"Stałam na chodniku. Nic poza tym". Lekarze są w szoku, że żyje
Klaudia Kamieniarz
41-latka została zatrzymana
Po sprzątaniu zniknęła spora kwota gotówki i złote monety
Mokotów
Zima na Lotnisku Chopina
Przedstawiciele lotniska ostrzegają przed możliwymi opóźnieniami
Włochy
Michał Wiśniewski, burmistrz Konstancina-Jeziorny
Za dużo nieważnych podpisów. Referendum nie będzie
Okolice
Kontrola kierowcy przewozu osób
Kontrolowali kierowców przewozu osób, trzej muszą opuścić Polskę
Śródmieście
Fabiś wystraszył się fajerwerków i uciekł do lasu
"Panika zapędziła go w głąb lasu, w obce i niebezpieczne dla niego środowisko"
Okolice
Dzielnicowa pomogła wychłodzonemu mężczyźnie
Był osłabiony, a kontakt z nim wyraźnie utrudniony
Okolice
Skrzyżowanie Doliny Służewieckiej i Rodowicza "Anody"
Ważne skrzyżowanie do przebudowy
Ursynów
10 nowych karetek w Warszawie
10 nowych karetek stołecznego pogotowia
Policjanci zatrzymali 54-letniego obywatela Rosji
Miał nielegalne papierosy, czeka go deportacja
Targówek
Pożar dachu w ośrodku Monaru
Ogień zniszczył ośrodek Monaru, podopieczni nie mogą wrócić
Katarzyna Kędra
Awaria w rejonie Pruszkowa. Utrudnienia na kolei (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria urządzeń sterowania ruchem, pociągi były opóźnione
Okolice
Włamał się na konto kolegi i zrobił kilka przelewów (zdj. ilustracyjne)
W nocy z jego konta znikały pieniądze
Okolice
Mężczyzna upadł w pobliżu przystanku
Upadł przy przystanku, nie mógł wstać
Okolice
Stołeczna policja, drogówka, widerejestrator (ilustracyjne)
Za szybką jazdę stracił prawo jazdy, po kontroli trafił do więzienia
Okolice
Miał molestować kobietę w hotelu (zdjęcie ilustracyjne)
Zgłosiła, że molestował ją policjant. Oboje zostali przesłuchani
Mokotów
Kruczą czeka modernizacja
Radni nie chcą konsultacji w sprawie Kruczej
Śródmieście
Nielegalne składowisko odpadów. Mieszkańcy Kałuszyna protestują
Mieszkańcy protestowali, urzędnicy informują o przełomie
Okolice
Zderzenie trzech aut, pięć osób w szpitalu
Zderzenie trzech aut. Dziecko i kobieta w ciąży wśród rannych
Okolice
Policjanci kontrolują pustostany
Ciało mężczyzny w pustostanie
Okolice
Policyjny radiowóz zimą
"Przewoził pasażerów, narażając ich zdrowie i życie"
Okolice
Policjanci zimą sprawdzają pustostany i inne miejsca, gdzie mogą przebywać osoby w kryzysie bezdomności
Schronił się przed mrozem w pomieszczeniu z bankomatem
Okolice
Śnieg zagrażał przechodniom
Śnieżna czapa zagrażała przechodniom
Targówek
Kraty, więzienie
Podpalił drzwi, odpowie za usiłowanie zabójstwa dwóch osób
Okolice
Trasa S10 ma przebiegać w pobliżu Płocka
Ważna decyzja w sprawie trasy S10 na Mazowszu
Okolice
Żandarmeria Wojskowa
Zaginiony żołnierz nie żyje, prokuratura bada okoliczności tragedii
Bartosz Żurawicz
Policjanci pomogli wychłodzonemu seniorowi
Pomogli wychłodzonemu 80-latkowi. Rozpalili w piecu, przynieśli opał
Okolice
Wybili szybę, wyciągnęli psa
Pies w zamkniętym aucie na mrozie
Praga Północ
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki