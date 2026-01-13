Mieszkańcy kolejnego miasta chcą ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu

Dr Bębas o spożyciu alkoholu w Polsce: każda forma ograniczenia dostępności wpływa pozytywnie Źródło: TVN24

Urząd Miasta Płocka ogłosił, że w ankiecie dotyczącej ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach, która została przeprowadzona w grudniu ubiegłego roku, prawie 71 proc. uczestników opowiedziało się za wprowadzeniem takiego rozwiązania, przy czym większość z nich wskazała, by obowiązywało ono od godz. 22 do godz. 6.

Łącznie zebranych zostało 1616 ankiet, przy czym oddano 1599 ważnych głosów, z czego 1008 pochodziło od mężczyzn, a 591 od kobiet. Wprowadzenie ograniczenia zyskało 1129 głosów, przeciwko było 470. Według danych GUS z 31 grudnia 2024 roku w Płocku mieszkało około 110 tysięcy osób.

Popierają policja, straż miejska, lekarze...

"Na lutowej sesji przedstawimy radnym projekt uchwały wprowadzającej ograniczenia sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych. Od ich decyzji będzie zależało czy takie ograniczenie i w jakich godzinach zostanie w naszym mieście wprowadzone" - powiedział prezydent Płocka Andrzej Nowakowski, cytowany we wtorkowym komunikacie. Jak dodał, obecnie w mieście funkcjonuje 211 punktów sprzedaży detalicznej, które mają koncesję na obrót napojami alkoholowymi.

Urząd Miasta Płocka podkreślił, że w ramach konsultacji społecznych o opinię w sprawie zwrócił się również do rad osiedlowych, z których większość poparła wprowadzenie ograniczeń w nocnej sprzedaży napojów alkoholowych, przy jednoczesnym zróżnicowaniu proponowanych godzin ich obowiązywania.

Za zasadne ograniczenia takie uznały też Komenda Miejska Policji, Straż Miejska i Izba Wytrzeźwień, a także Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Medyczno–Psychologiczny "VIDE", zajmujący się leczeniem i terapią uzależnień oraz Okręgowa Izba Lekarska.

Coraz częstsze rozwiązanie w polskich gminach

Na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w latach 2018-2024 ograniczenia w nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach paliw wprowadziło około 180 gmin w Polsce. Na początku sierpnia zeszłego roku zdecydował o tym Szczecin, we wrześniu także Gdańsk, a w październiku Wrocław i Łódź, a z początkiem listopada nocny zakaz sprzedaży alkoholu zaczął obowiązywać również na terenie dwóch dzielnic Warszawy - Śródmieścia i Pragi Północ.

Z kolei w pod koniec grudnia zeszłego roku radni Zamościa odrzucili projekt uchwały w tej sprawie. Według propozycji, ograniczenia w sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych miały obowiązywać tam od godz. 22 do godz. 6.

W województwie mazowieckim zakaz sprzedaży nocą alkoholu w sklepach i na stacjach paliw obowiązuje w około 30 miastach i gminach, w tym od 2 stycznia tego roku np. w Ciechanowie. Tak postanowili jednogłośnie, jeszcze we wrześniu ubiegłego roku, tamtejsi radni. Decyzję tę poprzedziły konsultacje społeczne wśród mieszkańców miasta.