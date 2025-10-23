Logo TVN Warszawa
Szukał "upustu emocji", zniszczył przypadkowe auto

Zniszczenie auta zarejestrował monitoring
Zniszczenie auta zarejestrował monitoring
Źródło: KPP Piaseczno
Wybite szyby, uszkodzona felga i przebita opona to skutki "upustu emocji" 34-latka, który zniszczył przypadkowy samochód. W namierzeniu mężczyzny pomógł monitoring. Podejrzany swoje zachowanie tłumaczył kłótnią z partnerką.

Oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie otrzymał zgłoszenie o uszkodzonym pojeździe zaparkowanym na ulicy Dworcowej w Gabryelinie.

Ktoś zniszczył jej auto, nie wiedziała dlaczego

"Zgłaszająca poinformowała, że auto zaparkowała w tym miejscu przed południem, a następnie pojechała pociągiem do Warszawy. Nie wiedziała, kto i z jakiego powodu w taki sposób zniszczył jej samochód" - poinformowała w komunikacie podkom. Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Na miejsce pojechał dzielnicowy z Zalesia Górnego, który po przybyciu potwierdził, że zaparkowany na poboczu volkswagen golf ma wybite szyby, uszkodzoną felgę oraz przebitą oponę. Policjant sprawdził również, czy w pobliżu znajdują się kamery monitoringu, które mogły zarejestrować moment zniszczenia pojazdu. Zaczął szukać świadków.

Pomogło nagranie z prywatnego monitoringu

Zdarzenie zarejestrowała kamera znajdująca się na prywatnej posesji.

"Na nagraniu widoczny był wizerunek mężczyzny, który przy pomocy młotka uszkadzał szyby auta. Dzielnicowy ruszył w teren i już po chwili zauważył mężczyznę odpowiadającego osobie z nagrania" - opisała Gąsowska.

34-latek został zatrzymany i trafił do policyjnej celi.

Policja zatrzymała 34-latka
Policja zatrzymała 34-latka
Źródło: KPP Piaseczno

Tłumaczył się "upustem emocji" po kłótni z partnerką

Następnego dnia mężczyzna usłyszał zarzut zniszczenia mienia, za co grozi mu kara do pięciu lat więzienia. "W trakcie przesłuchania przyznał, że zniszczył samochód, a było to wynikiem 'upustu emocji' po kłótni z partnerką" - dodała podkom. Magdalena Gąsowska.

Policjanci przypominają, że agresja i impulsywne zachowania mogą prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych. "Warto szukać sposobów na rozładowanie emocji, które nie narażają innych na straty czy niebezpieczeństwo" - podkreślili.

