Okolice Za 22-latką wydano list gończy. Kiedy ją znaleźli, przekonywała, że to nie ona Oprac. Dariusz Gałązka |

22-latka została zatrzymana Źródło wideo: Policja Piaseczno Źródło zdj. gł.: Policja Piaseczno

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Policjanci pojawili się w jednym z mieszkań na terenie Piaseczna. Wiedzieli, że ukrywa się tam 22-latka, za którą został wydany list gończy. Kobieta początkowo nie zamierzała otworzyć drzwi, licząc na to, że funkcjonariusze zrezygnują i odjadą. Myliła się.

"Po wejściu do mieszkania policjanci zastali kobietę, która próbowała przekonać ich, że nie jest osobą, której poszukują. Funkcjonariusze doskonale wiedzieli jednak, z kim mają do czynienia. Weryfikacja tożsamości potwierdziła, że jest to poszukiwana przez nich 22-latka" - opisuje przebieg interwencji podkomisarz Magdalena Gąsowska z KPP Piaseczno.

Narkotyki na stole

Policjanci zauważyli na stole narkotyki oraz wagę laboratoryjną. "Znalezione substancje zostały zabezpieczone do dalszych badań, a kobieta została zatrzymana i przewieziona do Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. Badanie wykonane przy użyciu policyjnego narkotestu wykazało, że zabezpieczone środki odurzające to marihuana oraz mefedron" - dodała Gąsowska.

22-latka usłyszała zarzut posiadania środków odurzających i została przewieziona do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę blisko siedmiu miesięcy więzienia za kradzież.