Szukał jej Interpol, wpadła przez imprezę. Zostanie deportowana

W sobotni wieczór, 21 marca, oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie otrzymał zgłoszenie o głośniej imprezie w jednym z domów na terenie Piaseczna. Na miejsce zadysponowani zostali funkcjonariusze piaseczyńskiego Wydziału Ruchu Drogowego.
Poszukiwana za poważne przestępstwo
Policjanci nie potwierdzili żadnej imprezy, ale sprawdzenie w policyjnym systemie informacyjnym wykazało, że 40-letnia kobieta, którą funkcjonariusze zastali na miejscu, jest poszukiwana na podstawie czerwonej noty Interpolu. - Wpis przy nazwisku poszukiwanej kobiety pojawił się w czerwcu 2024 roku. Dzięki temu policja na całym świecie miała dostęp do informacji, że 40-latka jest poszukiwana za poważne przestępstwo popełnione na terenie Ukrainy i ma do odbycia karę siedmiu lat pozbawienia wolności - doprecyzowała rzeczniczka piaseczyńskiej policji podkomisarz Magdalena Gąsowska.
Policja nie zdradziła, czego dopuściła się kobieta. Wiadomo tylko, że czerwona nota Interpolu z nakazem zatrzymania została wydana "w związku z przestępstwem przeciwko życiu i zdrowiu".
40-latka została zatrzymana, a noc spędziła w policyjnej celi. Już wkrótce zostanie deportowana do Ukrainy.
Policja przypomina, że na listę osób poszukiwanych Interpolu trafiają osoby ścigane za najpoważniejsze przestępstwa, takie jak: rozboje, zabójstwa, oszustwa czy handel narkotykami. Wobec takich osób wydawane są międzynarodowe nakazy aresztowania. Czerwona nota Interpolu oznacza, że dana osoba jest poszukiwana na terenie 196 krajów członkowskich organizacji.
Opracowała Katarzyna Kędra
Źródło: tvnwarszawa.pl
