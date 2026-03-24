Szukał jej Interpol, wpadła przez imprezę. Zostanie deportowana

Do zdarzenia doszło w powiecie piaseczyńskim Źródło: Google Maps

W sobotni wieczór, 21 marca, oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie otrzymał zgłoszenie o głośniej imprezie w jednym z domów na terenie Piaseczna. Na miejsce zadysponowani zostali funkcjonariusze piaseczyńskiego Wydziału Ruchu Drogowego.

Poszukiwana za poważne przestępstwo

Policjanci nie potwierdzili żadnej imprezy, ale sprawdzenie w policyjnym systemie informacyjnym wykazało, że 40-letnia kobieta, którą funkcjonariusze zastali na miejscu, jest poszukiwana na podstawie czerwonej noty Interpolu. - Wpis przy nazwisku poszukiwanej kobiety pojawił się w czerwcu 2024 roku. Dzięki temu policja na całym świecie miała dostęp do informacji, że 40-latka jest poszukiwana za poważne przestępstwo popełnione na terenie Ukrainy i ma do odbycia karę siedmiu lat pozbawienia wolności - doprecyzowała rzeczniczka piaseczyńskiej policji podkomisarz Magdalena Gąsowska.

Policja z zatrzymaną 40-latką Źródło: KPP w Piasecznie

Policja nie zdradziła, czego dopuściła się kobieta. Wiadomo tylko, że czerwona nota Interpolu z nakazem zatrzymania została wydana "w związku z przestępstwem przeciwko życiu i zdrowiu".

40-latka została zatrzymana, a noc spędziła w policyjnej celi. Już wkrótce zostanie deportowana do Ukrainy.

Policja przypomina, że na listę osób poszukiwanych Interpolu trafiają osoby ścigane za najpoważniejsze przestępstwa, takie jak: rozboje, zabójstwa, oszustwa czy handel narkotykami. Wobec takich osób wydawane są międzynarodowe nakazy aresztowania. Czerwona nota Interpolu oznacza, że dana osoba jest poszukiwana na terenie 196 krajów członkowskich organizacji.

Opracowała Katarzyna Kędra