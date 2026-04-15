Narkotyki z gołębnika
Kryminalni z podwarszawskiego Piaseczna mieli sygnały o rozprowadzaniu narkotyków. Wytypowali podejrzanego i pojawili się w jednym z mieszkań na terenie gminy.
"Zatrzymali 29-latka, który narkotyki ukrywał zarówno w swoim mieszkaniu, jak też w przydomowym gołębniku. W sumie kilkadziesiąt porcji marihuany" - podaje w komunikacie Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.
Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków, za co grozi do 10 lat więzienia.
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Policja Piaseczno