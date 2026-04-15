Okolice Narkotyki z gołębnika Oprac. Magdalena Gruszczyńska

Do zdarzenia doszło w gminie Piaseczno Źródło: Google Earth

Kryminalni z podwarszawskiego Piaseczna mieli sygnały o rozprowadzaniu narkotyków. Wytypowali podejrzanego i pojawili się w jednym z mieszkań na terenie gminy.

"Zatrzymali 29-latka, który narkotyki ukrywał zarówno w swoim mieszkaniu, jak też w przydomowym gołębniku. W sumie kilkadziesiąt porcji marihuany" - podaje w komunikacie Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków, za co grozi do 10 lat więzienia.

Marihuana ukryta była między innymi w gołębniku Źródło: Policja Piaseczno