Wypadek pod Piasecznem. Kierowca uderzył w słup i dachował

Wypadek pod Piasecznem, kierujący uderzył w latarnię Źródło: Informacje na gorąco Powiat Piaseczyński

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem na ulicy Leśnej w Bobrowcu, w powiecie piaseczyńskim.

Uderzył w latarnię i wpadł do rowu

- Zgłoszenie o wypadku otrzymaliśmy o godzinie 20.45. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że samochód osobowy uderzył w latarnię, a następnie wpadł do rowu, gdzie dachował. Kierujący o własnych siłach opuścił pojazd - przekazał nam st. kpt. Kamil Styczek ze straży pożarnej w Piasecznie.

Jak dodał strażak, kierujący podróżował w aucie sam.

Mężczyzna został przebadany na miejscu wypadku przez zespół ratownictwa medycznego.

Portal "Informacje na gorąco Powiat Piaseczyński" podał natomiast, że mężczyzna był nietrzeźwy, miał blisko dwa promile alkoholu w organizmie. Ze wstępnych ustaleń podanych przez lokalne media wynika, że kierujący samochodem marki Volkswagen przed uderzeniem w latarnię podjął próbę wyprzedzania kobiety w miejscu niedozwolonym - na podwójnej linii ciągłej oraz na zakręcie. Do uderzenia w latarnię miało dojść, gdy próbował uniknąć czołowego zderzenia z innym pojazdem.

Na miejscu pracowały dwa zastępy straży pożarnej.

