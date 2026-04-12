Wypadek pod Piasecznem. Kierowca uderzył w słup i dachował
Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem na ulicy Leśnej w Bobrowcu, w powiecie piaseczyńskim.
Uderzył w latarnię i wpadł do rowu
- Zgłoszenie o wypadku otrzymaliśmy o godzinie 20.45. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że samochód osobowy uderzył w latarnię, a następnie wpadł do rowu, gdzie dachował. Kierujący o własnych siłach opuścił pojazd - przekazał nam st. kpt. Kamil Styczek ze straży pożarnej w Piasecznie.
Jak dodał strażak, kierujący podróżował w aucie sam.
Mężczyzna został przebadany na miejscu wypadku przez zespół ratownictwa medycznego.
Portal "Informacje na gorąco Powiat Piaseczyński" podał natomiast, że mężczyzna był nietrzeźwy, miał blisko dwa promile alkoholu w organizmie. Ze wstępnych ustaleń podanych przez lokalne media wynika, że kierujący samochodem marki Volkswagen przed uderzeniem w latarnię podjął próbę wyprzedzania kobiety w miejscu niedozwolonym - na podwójnej linii ciągłej oraz na zakręcie. Do uderzenia w latarnię miało dojść, gdy próbował uniknąć czołowego zderzenia z innym pojazdem.
Na miejscu pracowały dwa zastępy straży pożarnej.
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Informacje na gorąco Powiat Piaseczyński