Mandaty na 7500 złotych i 30 punktów karnych

Straciła prawo jazdy Źródło: KSP

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Podczas próby zatrzymania jednego z aut kierująca nim kobieta zignorowała wydawane przez policjanta sygnały i kontynuowała jazdę. Funkcjonariusze ustalili jej tożsamość.

Jak podała policja, kobieta została ukarana mandatami karnymi na łączną kwotę 7500 złotych, a na jej konto trafiło 30 punktów karnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za tak poważne przekroczenie prędkości policjanci zatrzymali również jej prawo jazdy na trzy miesiące.

Policja apeluje o rozsądek i odpowiedzialność na drodze.