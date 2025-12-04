Mandaty na 7500 złotych i 30 punktów karnych

Podczas próby zatrzymania jednego z aut kierująca nim kobieta zignorowała wydawane przez policjanta sygnały i kontynuowała jazdę. Funkcjonariusze ustalili jej tożsamość.
Jak podała policja, kobieta została ukarana mandatami karnymi na łączną kwotę 7500 złotych, a na jej konto trafiło 30 punktów karnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za tak poważne przekroczenie prędkości policjanci zatrzymali również jej prawo jazdy na trzy miesiące.
Policja apeluje o rozsądek i odpowiedzialność na drodze.
Autorka/Autor: red.
Źródło: KSP
Źródło zdjęcia głównego: KSP