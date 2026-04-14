Okolice Urodziny "świętował" pijany za kierownicą. Miał blisko 2,5 promila Alicja Glinianowicz |

Otwock (Mazowieckie) Źródło: Google Earth

Policjanci prowadzący kontrole trzeźwości na drodze krajowej numer 50 zauważyli kierowcę samochodu osobowego, który na widok policyjnych sygnałów gwałtownie zawrócił swoje BMW i próbował odjechać.

Policjanci ruszyli za kierowcą i zatrzymali go w miejscowości Sobiekursk.

Blisko 2,5 promila alkoholu

"Szybko wyjaśniło się, dlaczego kierowca chciał uniknąć spotkania z policjantami. Po badaniu alkomatem okazało się, że mężczyzna znajduje się w stanie głębokiej nietrzeźwości, urządzenie wskazało blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie" - poinformował podkom. Patryk Domarecki, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.

Podczas legitymowania mężczyzny wyszedł na jaw jeszcze jeden szczegół: został zatrzymany dokładnie w dniu 40. urodzin.

"Zamiast świętowania w gronie najbliższych, jubilat odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości" - dodał policjant.

40-latkowi grozi kara do trzech lat więzienia i grzywna. O dalszym losie mężczyzny zadecyduje sąd.

