Atak pseudokibiców. Dwa auta zajechały drogę autokarom, kierowcy z zarzutami

Kibolski atak, zatrzymania, zarzuty Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do ataku doszło w nocy z 10 na 11 grudnia, na trasie S8 w okolicy Ostrowi Mazowieckiej. Od strony Warszawy poruszały się nią dwa autokary z kibicami hiszpańskiego klubu piłkarskiego. Zmierzały one do Białegostoku, gdzie odbywał się mecz Ligi Konferencji. W pewnym momencie na odcinku drogi między Prosienicą a Podborzem zostały zatrzymane przez dwa auta osobowe.

Z pobliskiego lasu wybiegli zamaskowani napastnicy. W sumie kilkadziesiąt osób. Mieli przy sobie m.in. pałki teleskopowe, kije, metalowe rurki, młotki.

Jak wynika z dotychczasowych ustaleń śledztwa, które nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej, grupa podbiegła do autokarów, z których wysiadła część hiszpańskich kibiców i wówczas doszło między nimi do bójki.

Kierowca jednego z autokarów zawiadomił policję i pogotowie ratunkowe. Do szpitala trafiło trzech kibiców hiszpańskich. Ich obrażenia okazały się powierzchowne. Poza nimi lekko poszkodowanych zostało także siedem innych osób.

Nagranie z trasy S8 podczas ataku na kibiców Źródło: @thecasualultra/x.com

Zatrzymania i zarzuty udziału w bójce

Już w nocy zatrzymano siedem osób, w tym trzech Hiszpanów i czworo Polaków. Kobieta, która była w tej grupie, okazała się funkcjonariuszką Służby Więziennej. Jako jedyna została przesłuchana w charakterze świadka. Pozostałym sześciu osobom prokuratura zarzuciła udział w bójce, w której dochodzi do narażenia człowieka nawet na utratę życia.

- Wobec trzech podejrzanych Polaków zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze polegające na stawiennictwie dwa razy w tygodniu we właściwej miejscowo jednostce policji - poinformowała prokurator Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce. Podobnych środków nie zastosowano wobec podejrzanych Hiszpanów.

W kolejnych dniach zatrzymano jeszcze dwóch mężczyzn - kierowców samochodów, którzy zajechali drogę autokarom niedaleko Podborza. Podejrzani są o pomocnictwo w popełnieniu przestępstwa. Również wobec nich zastosowano dozory policyjne.

Pierwsze zarzuty udziału w bójce i kolejne zatrzymania po zdarzeniu na S8 Źródło: Policja Mazowiecka

Prokuratura: mogli przewidywać, że dojdzie do bójki

Trwają ustalenia kolejnych osób, które wzięły udział w bójce. - Mając na uwadze dotychczasowe ustalenia nie można wykluczyć faktu, że hiszpańscy kibice przewidywali, że może dojść do bójki z kibicami klubu Jagiellonia. Nie ustalono natomiast, by spotkanie to było zaplanowane z obu stron - dodała prok. Łukasiewicz.

Przedmioty znalezione przy zatrzymanych osobach Źródło: Policja Mazowsze

Jak powiedziała rzeczniczka Służby Więziennej podpułkownik Arleta Pęconek, mimo statusu świadka funkcjonariuszka SW z Białegostoku zatrzymana w miejscu bójki nadal jest zawieszona w czynnościach służbowych i trwa wobec niej postępowanie dyscyplinarne.

W meczu Ligi Konferencji, na który jechali hiszpańscy kibice, Jagiellonia przegrała z Rayo Vallecano 1:2

OGLĄDAJ: TVN24