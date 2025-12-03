Pies głodzony, przetrzymywany w brudzie i odchodach. Szukają właściciela

Pies był głodzony (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Shutterstock

Prokuratorskie postępowanie zostało wszczęte 17 listopada, w sprawie znęcania się nad psem rasy mieszanej typu owczarek niemiecki. Do przestępstwa dochodziło w Troszynie, położonym w powiecie ostrołęckim.

Jak podała prokuratura, zwierzęciu był zadawany ból i cierpienie. Było też trzymane w niewłaściwych warunkach, w tym w stanie "rażącego zaniedbania". Nie zapewniano mu również niezbędnej opieki weterynaryjnej.

W toku postępowania przesłuchano świadków, zwrócono się do właściwej jednostki policji o przyjęcie ustnego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i przesłuchano zawiadamiającego w charakterze świadka. Uzyskano też dokumentację, dotyczącą leczenia oraz szczepień psa.

Pies przebywał wśród odchodów

Do akt sprawy wpłynęło zawiadomienie pełnomocnika Stowarzyszenia Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt z siedzibą we Wrocławiu. "Zawiadomienie dotyczy trzymania w nieustalonym czasie nie dłużej niż do 13 listopada 2025r. w miejscowości Troszyn na terenie gospodarstwa rolnego, psa maści czarnej podpalanej w stanie rażącego wychudzenia, w niewłaściwych warunkach bytowania, w stanie rażącego zaniedbania polegającego na utrzymywaniu zwierzęcia w stanie zagłodzenia, w brudzie, w stanie nieleczonej choroby — z olbrzymim guzem niewiadomego pochodzenia, bez zapewnienia odpowiedniej do wieku i gatunku karmy, w stanie rażącego niechlujstwa, wśród odchodów" - opisała w komunikacie Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

W sprawie wykonywane są czynności zmierzające do wyjaśnienia okoliczności zdarzenia, w szczególności w celu ustalenia właściciela psa.