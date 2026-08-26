Muzyk disco polo skazany za gwałty i znęcanie się nad żoną
Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz powiedziała, że wyrok w tej sprawie zapadł 18 sierpnia w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce. - Prokurator ocenił wyrok jako słuszny - powiedziała rzeczniczka prokuratury.
Rafał S. skazany
Rafał S. został uznany za winnego popełnienia wszystkich zarzucanych mu przestępstw. Sąd wymierzył mu karę łączną trzech i pół roku pozbawienia wolności. Zasądził od niego na rzecz pokrzywdzonej 10 tysięcy złotych tytułem nawiązki i obciążył kosztami procesu.
- 40-latek dostał też sądowy zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej na odległość nie mniejszą niż 20 metrów oraz zakaz kontaktowania się z nią w jakiejkolwiek formie na okres trzech lat - powiedziała prok. Łukasiewicz.
Wyrok nie jest prawomocny. Strony mogą się od niego odwołać do Sądu Okręgowego w Ostrołęce.
Muzyk z 11 zarzutami
W toku śledztwa Rafałowi S. przedstawiono łącznie 11 zarzutów, w tym sześć dotyczących zgwałcenia, jeden - zgwałcenia i spowodowania obrażeń ciała pokrzywdzonej. Śledczy oskarżyli też mężczyznę o znęcanie się nad żoną, kierowanie gróźb karalnych i znieważenia.
- Do zdarzeń dochodziło na terenie powiatu ostrołęckiego. Wszystkie czyny popełnione zostały na szkodę Małgorzaty S. - powiedziała rzeczniczka prokuratury.