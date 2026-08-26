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Okolice

Muzyk disco polo skazany za gwałty i znęcanie się nad żoną

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Muzyk disco polo skazany na 3,5 roku więzienia za gwałty i znęcanie się nad żoną
Judyta Sierakowska: Polacy lubią Disco Polo za rytmiczność, melodyjność, prosty i łatwy tekst
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Darek Delmanowicz/PAP
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Rafał S., znany w regionie ostrołęckim muzyk disco polo, został nieprawomocnie skazany na karę 3,5 roku więzienia za gwałty i znęcanie się nad żoną. Jak poinformowała w środę Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce, mężczyzna dostał też zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzoną.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz powiedziała, że wyrok w tej sprawie zapadł 18 sierpnia w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce. - Prokurator ocenił wyrok jako słuszny - powiedziała rzeczniczka prokuratury.

Rafał S. skazany

Rafał S. został uznany za winnego popełnienia wszystkich zarzucanych mu przestępstw. Sąd wymierzył mu karę łączną trzech i pół roku pozbawienia wolności. Zasądził od niego na rzecz pokrzywdzonej 10 tysięcy złotych tytułem nawiązki i obciążył kosztami procesu.

- 40-latek dostał też sądowy zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej na odległość nie mniejszą niż 20 metrów oraz zakaz kontaktowania się z nią w jakiejkolwiek formie na okres trzech lat - powiedziała prok. Łukasiewicz.

Wyrok nie jest prawomocny. Strony mogą się od niego odwołać do Sądu Okręgowego w Ostrołęce.

Muzyk z 11 zarzutami

W toku śledztwa Rafałowi S. przedstawiono łącznie 11 zarzutów, w tym sześć dotyczących zgwałcenia, jeden - zgwałcenia i spowodowania obrażeń ciała pokrzywdzonej. Śledczy oskarżyli też mężczyznę o znęcanie się nad żoną, kierowanie gróźb karalnych i znieważenia.

- Do zdarzeń dochodziło na terenie powiatu ostrołęckiego. Wszystkie czyny popełnione zostały na szkodę Małgorzaty S. - powiedziała rzeczniczka prokuratury.

Źródło: PAP
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Tagi:
Wyroki sądowe w PolsceProkuratura
Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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