Okolice Muzyk disco polo skazany za gwałty i znęcanie się nad żoną Oprac. Alicja Glinianowicz |

Judyta Sierakowska: Polacy lubią Disco Polo za rytmiczność, melodyjność, prosty i łatwy tekst Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Darek Delmanowicz/PAP

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Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz powiedziała, że wyrok w tej sprawie zapadł 18 sierpnia w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce. - Prokurator ocenił wyrok jako słuszny - powiedziała rzeczniczka prokuratury.

Rafał S. skazany

Rafał S. został uznany za winnego popełnienia wszystkich zarzucanych mu przestępstw. Sąd wymierzył mu karę łączną trzech i pół roku pozbawienia wolności. Zasądził od niego na rzecz pokrzywdzonej 10 tysięcy złotych tytułem nawiązki i obciążył kosztami procesu.

- 40-latek dostał też sądowy zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej na odległość nie mniejszą niż 20 metrów oraz zakaz kontaktowania się z nią w jakiejkolwiek formie na okres trzech lat - powiedziała prok. Łukasiewicz.

Wyrok nie jest prawomocny. Strony mogą się od niego odwołać do Sądu Okręgowego w Ostrołęce.

Muzyk z 11 zarzutami

W toku śledztwa Rafałowi S. przedstawiono łącznie 11 zarzutów, w tym sześć dotyczących zgwałcenia, jeden - zgwałcenia i spowodowania obrażeń ciała pokrzywdzonej. Śledczy oskarżyli też mężczyznę o znęcanie się nad żoną, kierowanie gróźb karalnych i znieważenia.

- Do zdarzeń dochodziło na terenie powiatu ostrołęckiego. Wszystkie czyny popełnione zostały na szkodę Małgorzaty S. - powiedziała rzeczniczka prokuratury.