Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

"Od pierwszego wniosku minęło 16 lat". Ważna decyzja w sprawie pociągu do lotniska w Modlinie

|
Stacja Modlin Lotnisko na wizualizacji
Harmonogram budowy linii kolejowej do lotniska w Modlinie
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski podpisał decyzję lokalizacyjną dla linii kolejowej do lotnika Warszawa-Modlin. Kolejarze podali wstępny harmonogram prac. Nowe połączenie ma być gotowe za cztery lata.
Kluczowe fakty:
  • Planowana nowa linia kolejowa z istniejącej stacji Modlin do terminala przy lotnisku mieć długość 5,5 kilometra i dwa tory.
  • Jak wynika ze wstępnego harmonogramu przedstawionego przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe, pierwsi pasażerowie skorzystają z linii w drugiej połowie 2029 roku.
  • Za projekt zapłaci samorząd. Prace budowlane mają być sfinansowane z funduszy unijnych. Koszt całej inwestycji jest szacowany na 256 milionów złotych.

O potrzebie budowy linii kolejowej łączącej Modlin, czyli dzielnicę Nowego Dworu Mazowieckiego z portem lotniczym, który funkcjonuje pod tą samą nazwą mówi się od ponad dekady. Dziś pasażerowie, którzy chcą dostać się do terminala komunikacją zbiorową, muszą wysiąść z pociągu na stacji Modlin i przesiadać się do autobusów.

Po wieloletnich perypetiach związanych z pozyskaniem decyzji środowiskowej dla budowy torów do samego lotniska, w 2023 roku spółka PKP PLK wreszcie podpisała umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. W poniedziałek w urzędzie marszałkowskim wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski poinformował, że podpisał decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. To domknięcie długotrwałej procedury administracyjnej i planistycznej dla tej inwestycji.

- Po 16 latach od pierwszego wniosku, który złożyliśmy w tej sprawie, dzisiaj z dużym zadowoleniem przyjmujemy decyzję pana wojewody o lokalizacji tej linii kolejowej łączącej stację Modlin z terminalem portu lotniczego Warszawa-Modlin - powiedział marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

Jak stwierdził, "można by napisać książkę o procedurach", które trzeba było przeprowadzić, aby dojść do ogłoszonej w poniedziałek decyzji lokalizacyjnej. Struzik przypomniał, że decyzje środowiskowe dotyczące linii kolejowej były oprotestowywane przez organizacje ekologiczne. - Procedura oddziaływania na środowisko przeszła całą drogę administracyjną, łącznie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, który udało się uzyskać w 2023 roku - wyjaśnił Struzik.

"Lotnisko w Modlinie nie zniknie z mapy"

Mariusz Frankowski decyzję lokalizacyjną przekazał na ręce Macieja Kaczorka, dyrektora ds. strategii i rozwoju spółki PKP PLK. - Decyzja pozwala nam dysponować nieruchomościami na cele budowlane po to, żeby zbudować dwutorową linię kolejową, w pełni zelektryfikowaną o maksymalnej prędkości 100 kilometrów na godzinę - zapowiedział Kaczorek.

Marcin Danił, członek zarządu Polskich Portów Lotniczych zaznaczył, że dzięki linii kolejowej port lotniczy w Modlinie będzie znacznie lepiej skomunikowany z Warszawą i Lotniskiem Chopina.

- Co więcej, koncepcyjnie jest rozpatrywany jako lotnisko, które będzie połączone z Centralnym Portem Komunikacyjnym, również połączeniem kolejowym. Lotnisko w Modlinie będzie obecne na Mazowszu, będzie obsługiwało segment "low costów" (linii lotniczych oferujących tanie loty - red.), czarterów. Nie będzie takiej sytuacji, że po otwarciu CPK, to lotnisko zniknie z mapy. Ono jest potrzebne, jest zapisane w strategii - zapewnił Danił.

Przebieg linii kolejowej do lotniska Warszawa-Modlin
Przebieg linii kolejowej do lotniska Warszawa-Modlin
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Cztery lata na budowę. Dlaczego tak długo?

Kolejnym etapem, po zdobyciu decyzji lokalizacyjnej, jest pozyskanie pozwolenia na budowę. - Spodziewamy się, że w pierwszej połowie przyszłego roku będziemy w stanie ogłosić przetarg na realizację robót budowlanych na tym odcinku i podpisać umowę na realizację robót budowlanych w pierwszym kwartale 2027 roku - tłumaczył przedstawiciel PKP PLK. - W 2027 roku wykonawca rozpocznie prace. Spodziewamy się, że pasażerowie będą mogli skorzystać z tego połączenia kolejowego w drugiej połowie 2029 roku - dodał.

Kaczorek był dopytywany, dlaczego na budowa zaledwie pięcioipółkilometrowej linii zajmie aż cztery lata. - Czas budowy musi uwzględniać odpowiednie fazowanie. Ruchu kolejowego na linii numer 9 do Gdańska nie można nadmiernie upośledzić. On musi się cały czas odbywać płynnie. Tak samo w miejscach, gdzie będziemy ingerować w układy drogowe, również musimy zadbać o zachowanie płynności w ruchu - argumentował przedstawiciel PKP PLK.

Stacja Modlin Lotnisko na wizualizacji
Stacja Modlin Lotnisko na wizualizacji
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Pięć i pół kilometra, trzy wiadukty, nowa stacja

Maciej Kaczorek wyjaśnił, że w ramach inwestycji, przy istniejącej stacji Modlin, zostanie wybudowany dodatkowy peron o długości 200 metrów oraz tor, aby zwiększyć przepustowość linii.

- Po drodze do lotniska będzie stacja techniczna dla pociągów towarowych. Będą również podłączone bocznice, co pozwoli otworzyć tę linię również na ruch towarowy. Jeśli chodzi o ruch pasażerski, linia będzie kończyła się ślepo peronem dwukrawędziowym - opisywał. Stacja przy lotnisku będzie naziemna, co umożliwi bezpośrednie dojście do terminala bez konieczności przedzierania się z bagażem po schodach.

Trasa ze stacji Modlin do lotniska będzie linią dwutorową o długości ok. 5,5 kilometra. Stacja przy terminalu lotniska będzie zlokalizowana w rejonie istniejącego ronda. W ramach inwestycji przewidziano budowę trzech wiaduktów: w ciągu drogi krajowej numer 62 nad nową linią kolejową, w ciągu drogi powiatowej numer 2413W i w ciągu drogi do obsługi lotniska.

Koszt budowy inwestycji szacowany jest na 256 milionów złotych. Samorząd województwa mazowieckiego w latach 2016–2026 zabezpiecza na etap przedprojektowy i opracowanie projektu 21 milionów złotych. Przewiduje się, że prace budowlane zostaną sfinansowane z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027.

Lotnisko w Modlinie, przekształcone z wojskowego w cywilne, zostało uruchomione w obecnej formie w 2012 roku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Przystanek Warszawa Gołąbki
Będzie tunel dla pieszych, przystanek zyska drugi peron
Ursus
Warszawa Centralna
Dziewięć dni bez Dworca Centralnego. Kolejarze podpisali umowę
Śródmieście
Peron dworca kolejowego Warszawa Wschodnia
Przebudują Warszawę Wschodnią. "Zmiana będzie radykalna"
Piotr Bakalarski

Autorka/Autor: Dariusz Gałązka/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Udostępnij:
TAGI:
lotniskoInwestycje w Warszawie
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Czytaj także:
Edukacja zdrowotna
86 procent uczniów szkół ponadpodstawowych nie chodzi na edukację zdrowotną
Śródmieście
Kontrole przewozu osób (zdj. ilustracyjne)
Bez licencji, badań, prawa jazdy, niektórzy poszukiwani. Wyniki kontroli
Śródmieście
Nielegalnie wjeżdżają do Kampinosu
Omijają zamknięty szlaban i jadą przez chroniony las. Szokujące nagrania
Funkcjonariusze prowadzą czynności z cudzoziemcem
Muszą wyjechać z Polski. Jeden z nich nie wróci przez najbliższe pięć lat
Ulica Okrzei zostanie przebudowana
Rusza przebudowa ulicy Okrzei. Zmiany do wiosny
Praga Północ
Uciekał z 3 zakazami i promilem alkoholu
Uciekał przed policją, spowodował kolizję. Był pijany, miał trzy zakazy prowadzenia auta
Praga Południe
Próbowali wprowadzić na rynek fiolki z płynną tabletką gwałtu
Mieli butelki z płynną "pigułką gwałtu", trafili do aresztu
Śródmieście
lotnisko bagaz podroz samolot walizaka wakacje shutterstock_2060787821
Samolot opóźniony, bagaże nie doleciały. "Pięć dni walczę o odzyskanie swoich rzeczy"
Włochy
"Pianoforte" reż. Jakub Piątek
Na scenie pianiści z Korei Południowej, Chin i Japonii
Śródmieście
W weekend remont Pułkowej (zdj. ilustracyjne)
We wtorek rusza remont ważnej ulicy, będą zmiany w ruchu
Wesoła
Podrobione legitymacje szkolne
Wzrasta liczba fałszywych legitymacji. A przez decyzję rządu może być ich jeszcze więcej
Maria Pankowska
Tramwajowa część przejścia podziemnego na Dw. Zachodnim gotowa
Koniec przebudowy przejścia przy Dworcu Zachodnim
Ochota
Pracownia krawiecka Tadeusza Kierepki w centrum Warszawy
Od 64 lat szyje garnitury. I nie ma dosyć
Alicja Glinianowicz
Polski astronauta, członek załogi misji Axiom-4 dr Sławosz Uznański-Wiśniewski już w Warszawie
Spotkanie z astronautą, unikatowe samoloty, rakiety i łaziki
Włochy
Strażacy gasili pożar mieszkania przy ulicy Grzybowskiej (zdjęcie ilustracyjne)
Pożar drewnianego domu. Nie żyje 92-latek
Pawilon edukacyjny nad Wisłą
Zielone serce stolicy bije w Kamieniu. Będą rozdawać sadzonki
Praga Północ
Służby prowadzą czynności po znalezieniu obiektu przypominającego drona
"Szczątki obiektu przypominającego drona". Na miejscu żandarmeria
TVN24
Pijany, bez uprawnień zatrzymany przez policjantów z Kobyłki
Policyjny pościg za 18-latkiem. Jechał pijany i bez uprawnień
16-letni motocyklista trafił do szpitala
16-letni motocyklista jazdę skończył w polu
wypadek trójkąt droga
Strażacy interweniowali przy kolizji. W ich wóz wjechało auto
Włochy
Kierująca próbowała uniknąć zderzenia z sarną
Uwaga na dzikie zwierzęta
Czekolada
Nie zapłaciła za kilkadziesiąt czekolad i kilka testów ciążowych
Bielany
Nietypowa interwencja straży miejskiej
Nie miał dokumentów, poprosił o pomoc kolegę. Ten był poszukiwany
Praga Południe
collegium humanum
Były prorektor Collegium Humanum znaleziony martwy
Mokotów
Zdzisław Beksiński, fotografia artystyczna, bez tytułu, 1956 r.
Ponad 50 prac Beksińskiego z 10 muzeów na jednej wystawie
Żoliborz
Łoś, zdjęcie ilustracyjne
"Kolejny łoś stracił życie na ogrodzeniu"
kobieta laptop wykres praca shutterstock_2576010867
Obiecywali zarobek za lajkowanie postów, skończyło się wielką stratą
IX Konkurs Chopinowski - przygotowania do koncertu inauguracyjnego
"Każdy z nas jest tu na swojej drodze"
Kultura
Kierowca za przejazd na "czerwonym" został ukarany mandatem i punktami
Odzyskał prawo jazdy i przejechał na "czerwonym"
Narkotest w rękach policjantów
Zderzenie z autobusem. Kierowca samochodu pod wpływem narkotyków
Ochota
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki