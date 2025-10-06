Harmonogram budowy linii kolejowej do lotniska w Modlinie Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Kluczowe fakty: Planowana nowa linia kolejowa z istniejącej stacji Modlin do terminala przy lotnisku mieć długość 5,5 kilometra i dwa tory.

Jak wynika ze wstępnego harmonogramu przedstawionego przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe, pierwsi pasażerowie skorzystają z linii w drugiej połowie 2029 roku.

Za projekt zapłaci samorząd. Prace budowlane mają być sfinansowane z funduszy unijnych. Koszt całej inwestycji jest szacowany na 256 milionów złotych.

O potrzebie budowy linii kolejowej łączącej Modlin, czyli dzielnicę Nowego Dworu Mazowieckiego z portem lotniczym, który funkcjonuje pod tą samą nazwą mówi się od ponad dekady. Dziś pasażerowie, którzy chcą dostać się do terminala komunikacją zbiorową, muszą wysiąść z pociągu na stacji Modlin i przesiadać się do autobusów.

Po wieloletnich perypetiach związanych z pozyskaniem decyzji środowiskowej dla budowy torów do samego lotniska, w 2023 roku spółka PKP PLK wreszcie podpisała umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. W poniedziałek w urzędzie marszałkowskim wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski poinformował, że podpisał decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. To domknięcie długotrwałej procedury administracyjnej i planistycznej dla tej inwestycji.

- Po 16 latach od pierwszego wniosku, który złożyliśmy w tej sprawie, dzisiaj z dużym zadowoleniem przyjmujemy decyzję pana wojewody o lokalizacji tej linii kolejowej łączącej stację Modlin z terminalem portu lotniczego Warszawa-Modlin - powiedział marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

Jak stwierdził, "można by napisać książkę o procedurach", które trzeba było przeprowadzić, aby dojść do ogłoszonej w poniedziałek decyzji lokalizacyjnej. Struzik przypomniał, że decyzje środowiskowe dotyczące linii kolejowej były oprotestowywane przez organizacje ekologiczne. - Procedura oddziaływania na środowisko przeszła całą drogę administracyjną, łącznie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, który udało się uzyskać w 2023 roku - wyjaśnił Struzik.

"Lotnisko w Modlinie nie zniknie z mapy"

Mariusz Frankowski decyzję lokalizacyjną przekazał na ręce Macieja Kaczorka, dyrektora ds. strategii i rozwoju spółki PKP PLK. - Decyzja pozwala nam dysponować nieruchomościami na cele budowlane po to, żeby zbudować dwutorową linię kolejową, w pełni zelektryfikowaną o maksymalnej prędkości 100 kilometrów na godzinę - zapowiedział Kaczorek.

Marcin Danił, członek zarządu Polskich Portów Lotniczych zaznaczył, że dzięki linii kolejowej port lotniczy w Modlinie będzie znacznie lepiej skomunikowany z Warszawą i Lotniskiem Chopina.

- Co więcej, koncepcyjnie jest rozpatrywany jako lotnisko, które będzie połączone z Centralnym Portem Komunikacyjnym, również połączeniem kolejowym. Lotnisko w Modlinie będzie obecne na Mazowszu, będzie obsługiwało segment "low costów" (linii lotniczych oferujących tanie loty - red.), czarterów. Nie będzie takiej sytuacji, że po otwarciu CPK, to lotnisko zniknie z mapy. Ono jest potrzebne, jest zapisane w strategii - zapewnił Danił.

Cztery lata na budowę. Dlaczego tak długo?

Kolejnym etapem, po zdobyciu decyzji lokalizacyjnej, jest pozyskanie pozwolenia na budowę. - Spodziewamy się, że w pierwszej połowie przyszłego roku będziemy w stanie ogłosić przetarg na realizację robót budowlanych na tym odcinku i podpisać umowę na realizację robót budowlanych w pierwszym kwartale 2027 roku - tłumaczył przedstawiciel PKP PLK. - W 2027 roku wykonawca rozpocznie prace. Spodziewamy się, że pasażerowie będą mogli skorzystać z tego połączenia kolejowego w drugiej połowie 2029 roku - dodał.

Kaczorek był dopytywany, dlaczego na budowa zaledwie pięcioipółkilometrowej linii zajmie aż cztery lata. - Czas budowy musi uwzględniać odpowiednie fazowanie. Ruchu kolejowego na linii numer 9 do Gdańska nie można nadmiernie upośledzić. On musi się cały czas odbywać płynnie. Tak samo w miejscach, gdzie będziemy ingerować w układy drogowe, również musimy zadbać o zachowanie płynności w ruchu - argumentował przedstawiciel PKP PLK.

Pięć i pół kilometra, trzy wiadukty, nowa stacja

Maciej Kaczorek wyjaśnił, że w ramach inwestycji, przy istniejącej stacji Modlin, zostanie wybudowany dodatkowy peron o długości 200 metrów oraz tor, aby zwiększyć przepustowość linii.

- Po drodze do lotniska będzie stacja techniczna dla pociągów towarowych. Będą również podłączone bocznice, co pozwoli otworzyć tę linię również na ruch towarowy. Jeśli chodzi o ruch pasażerski, linia będzie kończyła się ślepo peronem dwukrawędziowym - opisywał. Stacja przy lotnisku będzie naziemna, co umożliwi bezpośrednie dojście do terminala bez konieczności przedzierania się z bagażem po schodach.

Trasa ze stacji Modlin do lotniska będzie linią dwutorową o długości ok. 5,5 kilometra. Stacja przy terminalu lotniska będzie zlokalizowana w rejonie istniejącego ronda. W ramach inwestycji przewidziano budowę trzech wiaduktów: w ciągu drogi krajowej numer 62 nad nową linią kolejową, w ciągu drogi powiatowej numer 2413W i w ciągu drogi do obsługi lotniska.

Koszt budowy inwestycji szacowany jest na 256 milionów złotych. Samorząd województwa mazowieckiego w latach 2016–2026 zabezpiecza na etap przedprojektowy i opracowanie projektu 21 milionów złotych. Przewiduje się, że prace budowlane zostaną sfinansowane z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027.

Lotnisko w Modlinie, przekształcone z wojskowego w cywilne, zostało uruchomione w obecnej formie w 2012 roku.