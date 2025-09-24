Logo TVN Warszawa
Zgubił się podczas grzybobrania, mówi tylko po włosku

Poszukiwania mężczyzny, który zgubił się podczas grzybobrania
Jak nie zgubić się w lesie?
Źródło: Echa Leśne / Lasy Państwowe
Mieszkaniec Kielc zgubił się podczas grzybobrania w lesie w Michałowie (Mazowieckie). Mężczyzna posługuje się jedynie językiem włoskim i nie potrafił wyjaśnić, gdzie przebywa. Pomógł tamtejszy policjant, pasjonat myślistwa.

We wtorek wieczorem do Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach wpłynęło zgłoszenie o zaginięciu 65-letniego mieszkańca Kielc.

Mężczyzna wybrał się na grzyby do lasu w Michałowie (gmina Grabów nad Pilica) i nie powrócił do domu o umówionej godzinie. Rodzina próbowała najpierw samodzielnie odnaleźć zaginionego, jednak bez skutku.

Mężczyzna miał stracić orientację w terenie i nie był w stanie samodzielnie wrócić. Choć miał przy sobie telefon komórkowy, nie potrafił podać początkowo swojej lokalizacji. Dodatkową trudność stanowił fakt, że posługuje się wyłącznie językiem włoskim.

Pies tropiący, dron i myśliwska ambona

Po zgłoszeniu zaginięcia, rozpoczęto poszukiwania. Policjantów z komisariatu w Grabowie nad Pilicą oraz wydziału prewencji kozienickiej komendy wsparli w działaniach przewodnik z psem tropiącym z komendy miejskiej w Radomiu, strażacy z PSP w Kozienicach z dronem, a także myśliwy nadkomisarz Andrzej Kowalczyk z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP zs. w Radomiu.

- To właśnie jego znajomość topografii lasu oraz wskazówki okazały się kluczowe. Wspólnie z nadkom. Arturem Leszczyńskim, komendantem Komisariatu Policji w Grabowie nad Pilicą w rejonie ambony myśliwskiej nr 12 odnaleźli zaginionego. Mężczyzna bezpiecznie wrócił do domu - poinformowała komisarz Ilona Tarczyńska, rzeczniczka policji w Kozienicach.

Poszukiwania zaginionego mężczyzny
Źródło: KPP w Kozienicach
Źródło: KPP w Kozienicach
Źródło: KPP w Kozienicach
Policja przypomina

  • Wybierając się na grzyby, powiedzmy o tym rodzinie, aby wiedzieli, gdzie należy nas szukać.
  • Zabierzmy ze sobą naładowany telefon komórkowy. Dzięki temu będziemy mogli skontaktować się z bliskimi, wezwać pomoc i poinformować, gdzie aktualnie przebywamy. Możemy też skorzystać z aplikacji, która pomoże odczytać naszą lokalizację i drogę powrotną do domu.
  • Do lasu wybierajmy się wczesną porą dnia.
  • Pamiętajmy o sprawowaniu właściwego nadzoru nad osobami, które są pod naszą opieką. Często na grzybobranie wybieramy się rodzinnie, są z nami dzieci, osoby starsze.
  • Starajmy się zapobiegać sytuacjom, w których seniorzy samotnie wybierają się do lasu, zwłaszcza wtedy, kiedy wiemy, że mogą potrzebować pomocy medycznej lub nie są osobami samodzielnymi.
  • W lesie zapamiętujmy punkty odniesienia i charakterystyczne obiekty, które pomogą nam zorientować się w terenie.
  • Zabierzmy elementy odblaskowe, które zwiększą naszą widoczność i ułatwią ewentualną akcję poszukiwawczą po zmroku.
  • Miejmy przy sobie leki, które przyjmujemy na stałe, coś do picia i jedzenia.
  • Unikajmy samotnych leśnych wycieczek. Nie oddalajmy się od osób, z którymi wybraliśmy się na grzybobranie i nie traćmy ze sobą kontaktu wzrokowego. Nie znając terenu nie oddalajmy się od głównych duktów, swoich pojazdów lub przystanków komunikacji.
  • Warto być przygotowanym na zmianę pogody, dlatego niezastąpiona będzie kurtka przeciwdeszczowa i wysokie, nieprzemakalne obuwie.
  • Podejrzewając, że ktoś z naszych bliskich zgubił się w lesie, nie czekajmy do zmroku. Zaalarmujmy policjantów pod numerem 112. Informacja o zaginięciu osoby uruchamia działania służb mundurowych.
TVN24 HD
Na żywo

Autorka/Autor: katke/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Kozienicach

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki