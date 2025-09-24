Zgubił się podczas grzybobrania, mówi tylko po włosku

Jak nie zgubić się w lesie? Źródło: Echa Leśne / Lasy Państwowe

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

We wtorek wieczorem do Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach wpłynęło zgłoszenie o zaginięciu 65-letniego mieszkańca Kielc.

Mężczyzna wybrał się na grzyby do lasu w Michałowie (gmina Grabów nad Pilica) i nie powrócił do domu o umówionej godzinie. Rodzina próbowała najpierw samodzielnie odnaleźć zaginionego, jednak bez skutku.

Mężczyzna miał stracić orientację w terenie i nie był w stanie samodzielnie wrócić. Choć miał przy sobie telefon komórkowy, nie potrafił podać początkowo swojej lokalizacji. Dodatkową trudność stanowił fakt, że posługuje się wyłącznie językiem włoskim.

Pies tropiący, dron i myśliwska ambona

Po zgłoszeniu zaginięcia, rozpoczęto poszukiwania. Policjantów z komisariatu w Grabowie nad Pilicą oraz wydziału prewencji kozienickiej komendy wsparli w działaniach przewodnik z psem tropiącym z komendy miejskiej w Radomiu, strażacy z PSP w Kozienicach z dronem, a także myśliwy nadkomisarz Andrzej Kowalczyk z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP zs. w Radomiu.

- To właśnie jego znajomość topografii lasu oraz wskazówki okazały się kluczowe. Wspólnie z nadkom. Arturem Leszczyńskim, komendantem Komisariatu Policji w Grabowie nad Pilicą w rejonie ambony myśliwskiej nr 12 odnaleźli zaginionego. Mężczyzna bezpiecznie wrócił do domu - poinformowała komisarz Ilona Tarczyńska, rzeczniczka policji w Kozienicach.

Poszukiwania zaginionego mężczyzny Poszukiwania mężczyzny, który zgubił się podczas grzybobrania Źródło: KPP w Kozienicach Poszukiwania mężczyzny, który zgubił się podczas grzybobrania Źródło: KPP w Kozienicach Poszukiwania mężczyzny, który zgubił się podczas grzybobrania Źródło: KPP w Kozienicach

Policja przypomina

Wybierając się na grzyby, powiedzmy o tym rodzinie, aby wiedzieli, gdzie należy nas szukać.

Zabierzmy ze sobą naładowany telefon komórkowy. Dzięki temu będziemy mogli skontaktować się z bliskimi, wezwać pomoc i poinformować, gdzie aktualnie przebywamy. Możemy też skorzystać z aplikacji, która pomoże odczytać naszą lokalizację i drogę powrotną do domu.

Do lasu wybierajmy się wczesną porą dnia.

Pamiętajmy o sprawowaniu właściwego nadzoru nad osobami, które są pod naszą opieką. Często na grzybobranie wybieramy się rodzinnie, są z nami dzieci, osoby starsze.

Starajmy się zapobiegać sytuacjom, w których seniorzy samotnie wybierają się do lasu, zwłaszcza wtedy, kiedy wiemy, że mogą potrzebować pomocy medycznej lub nie są osobami samodzielnymi.

W lesie zapamiętujmy punkty odniesienia i charakterystyczne obiekty, które pomogą nam zorientować się w terenie.

Zabierzmy elementy odblaskowe, które zwiększą naszą widoczność i ułatwią ewentualną akcję poszukiwawczą po zmroku.

Miejmy przy sobie leki, które przyjmujemy na stałe, coś do picia i jedzenia.

Unikajmy samotnych leśnych wycieczek. Nie oddalajmy się od osób, z którymi wybraliśmy się na grzybobranie i nie traćmy ze sobą kontaktu wzrokowego. Nie znając terenu nie oddalajmy się od głównych duktów, swoich pojazdów lub przystanków komunikacji.

Warto być przygotowanym na zmianę pogody, dlatego niezastąpiona będzie kurtka przeciwdeszczowa i wysokie, nieprzemakalne obuwie.

Podejrzewając, że ktoś z naszych bliskich zgubił się w lesie, nie czekajmy do zmroku. Zaalarmujmy policjantów pod numerem 112. Informacja o zaginięciu osoby uruchamia działania służb mundurowych.