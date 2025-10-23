Gaśnicą próbował zaatakować ratownika medycznego

02.03.2025 | Wciąż dochodzi do ataków na ratowników medycznych. Pomóc mają nowe przepisy Źródło: Renata Kijowska/Fakty TVN

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło we wtorek w nocy w momencie, gdy ratownicy udzielali mężczyźnie pomocy medycznej.

"70-latek był pod wpływem alkoholu – miał blisko 2 promile. Jak ustalono, podczas badania w jednym z gabinetów mężczyzna stał się agresywny, wszczął awanturę i w pewnym momencie chwycił w dłoń gaśnicę, którą próbował uderzyć ratownika medycznego" - opisała w komunikacie kom. Monika Winnik z Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim.

Na miejsce wezwano patrol policji.

Usłyszał zarzut

Funkcjonariusze obezwładnili i zatrzymali agresywnego pacjenta, który następnie trafił do policyjnej celi.

Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej ratownika medycznego. "Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu" - poinformowała Winnik. Za atak na ratownika medycznego grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności. Policjanci przypomnieli, że agresja wobec osób niosących pomoc jest przestępstwem, a każde takie zachowanie spotyka się ze stanowczą reakcją służb.