Bociany wróciły do Hamburga w środku zimy Źródło: ENEX

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Niezwykły widok czeka na mieszkańców i turystów odwiedzających środkową część Kampinoskiego Parku Narodowego. Na tym terenie przebywa dorosły bocian biały, który zamiast tradycyjnej migracji do Afryki, zdecydował się pozostać w Polsce na zimę.

Bocian biały w Kampinosie. Gdzie można go spotkać?

"Od późnej jesieni 2025 w środkowej części Kampinoskiego Parku Narodowego zimuje dorosły bocian biały. Najczęściej można go spotkać w Łubcu, gdzie stacjonuje na jednym z lokalnych gniazd" - wskazali pracownicy Kampinoskiego Parku Narodowego.

Obecność bociana w KPN o tej porze roku budzi duże zainteresowanie, zwłaszcza że park monitoruje jego losy już od grudnia.

Dzięki obrączce na nodze bociana znana jest jego historia. Jak podał Kampinos, bocian wykluł się w 2022 roku najprawdopodobniej na Mazowszu. W pierwszych tygodniach życia trafił do Ptasiego Azylu w warszawskim zoo, gdzie przebywał dwa lata.

Został wypuszczony i zaobrączkowany 12 kwietnia 2024 w Klimontach w powiecie siedleckim.

Jak podają pracownicy parku, bocian poprzednią zimę spędzał na Lubelszczyźnie, niedaleko Zakrzówka w powiecie kraśnickim. Natomiast podczas tegorocznego okresu zimowego przebywał na terenie Kampinosu pod Warszawą.

Była to jego czwarta zima w życiu, spędzona w KPN i "będąca najtrudniejszym testem przetrwania na wolności".

W Kampinoskim Parku Narodowym zimuje dorosły bocian Źródło: Kampinoski Park Narodowy / Facebook

"Zimę przetrwał głównie dzięki dokarmianiu przez ludzi"

"Obecną zimę przetrwał głównie dzięki dokarmianiu przez ludzi (szczególnie 'doceniał' podroby drobiowe). Teraz, gdy przyszły roztopy, coraz częściej lata nad okolicznymi łąkami" - podali pracownicy Kampinosu.

Bociany białe są w Polsce powszechnie występującym gatunkiem. Nasz kraj jest jednym z najważniejszych lęgowisk tego ptaka na świecie - żyje tutaj około 45 tysięcy par.

W Kampinoskim Parku Narodowym zimuje dorosły bocian Źródło: Kampinoski Park Narodowy / Facebook

OGLĄDAJ: Co dalej z KRS? Konferencja ministra sprawiedliwości