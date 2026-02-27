Logo TVN Warszawa
Nie odleciał do Afryki, przetrwał największe mrozy

W Kampinoskim Parku Narodowym zimuje dorosły bocian
Bociany wróciły do Hamburga w środku zimy
Źródło: ENEX
Zamiast afrykańskiego słońca, wybrał zimową aurę Kampinoskiego Parku Narodowego. Bocian biały od jesieni zimuje w miejscowości Łubiec. Jak podają pracownicy parku, tegoroczną, mroźną zimę przetrwał dzięki dokarmianiu przez ludzi.

Niezwykły widok czeka na mieszkańców i turystów odwiedzających środkową część Kampinoskiego Parku Narodowego. Na tym terenie przebywa dorosły bocian biały, który zamiast tradycyjnej migracji do Afryki, zdecydował się pozostać w Polsce na zimę.

Bocian biały w Kampinosie. Gdzie można go spotkać?

"Od późnej jesieni 2025 w środkowej części Kampinoskiego Parku Narodowego zimuje dorosły bocian biały. Najczęściej można go spotkać w Łubcu, gdzie stacjonuje na jednym z lokalnych gniazd" - wskazali pracownicy Kampinoskiego Parku Narodowego.

Obecność bociana w KPN o tej porze roku budzi duże zainteresowanie, zwłaszcza że park monitoruje jego losy już od grudnia.

Dzięki obrączce na nodze bociana znana jest jego historia. Jak podał Kampinos, bocian wykluł się w 2022 roku najprawdopodobniej na Mazowszu. W pierwszych tygodniach życia trafił do Ptasiego Azylu w warszawskim zoo, gdzie przebywał dwa lata.

Został wypuszczony i zaobrączkowany 12 kwietnia 2024 w Klimontach w powiecie siedleckim.

Jak podają pracownicy parku, bocian poprzednią zimę spędzał na Lubelszczyźnie, niedaleko Zakrzówka w powiecie kraśnickim. Natomiast podczas tegorocznego okresu zimowego przebywał na terenie Kampinosu pod Warszawą.

Była to jego czwarta zima w życiu, spędzona w KPN i "będąca najtrudniejszym testem przetrwania na wolności".

W Kampinoskim Parku Narodowym zimuje dorosły bocian
W Kampinoskim Parku Narodowym zimuje dorosły bocian
Źródło: Kampinoski Park Narodowy / Facebook

"Zimę przetrwał głównie dzięki dokarmianiu przez ludzi"

"Obecną zimę przetrwał głównie dzięki dokarmianiu przez ludzi (szczególnie 'doceniał' podroby drobiowe). Teraz, gdy przyszły roztopy, coraz częściej lata nad okolicznymi łąkami" - podali pracownicy Kampinosu.

Bociany białe są w Polsce powszechnie występującym gatunkiem. Nasz kraj jest jednym z najważniejszych lęgowisk tego ptaka na świecie - żyje tutaj około 45 tysięcy par.

W Kampinoskim Parku Narodowym zimuje dorosły bocian
W Kampinoskim Parku Narodowym zimuje dorosły bocian
Źródło: Kampinoski Park Narodowy / Facebook
Czapla trafiła do Ptasiego Azylu
Rzadko spotykany w mieście ptak utknął na brzegu
Śródmieście
Bociany wróciły do Hamburga w środku zimy
Jako pierwszy wrócił do "bocianiej stolicy Niemiec"
Sarna Krysia i bocian Lolek
Sarna i bocian się "zaziomkowały". "Lolek nie pozwalał się do Krysi zbliżyć"
Autorka/Autor: Alicja Glinianowicz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Kampinoski Park Narodowy / Facebook

zwierzęta
