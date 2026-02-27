Niezwykły widok czeka na mieszkańców i turystów odwiedzających środkową część Kampinoskiego Parku Narodowego. Na tym terenie przebywa dorosły bocian biały, który zamiast tradycyjnej migracji do Afryki, zdecydował się pozostać w Polsce na zimę.
Bocian biały w Kampinosie. Gdzie można go spotkać?
"Od późnej jesieni 2025 w środkowej części Kampinoskiego Parku Narodowego zimuje dorosły bocian biały. Najczęściej można go spotkać w Łubcu, gdzie stacjonuje na jednym z lokalnych gniazd" - wskazali pracownicy Kampinoskiego Parku Narodowego.
Obecność bociana w KPN o tej porze roku budzi duże zainteresowanie, zwłaszcza że park monitoruje jego losy już od grudnia.
Dzięki obrączce na nodze bociana znana jest jego historia. Jak podał Kampinos, bocian wykluł się w 2022 roku najprawdopodobniej na Mazowszu. W pierwszych tygodniach życia trafił do Ptasiego Azylu w warszawskim zoo, gdzie przebywał dwa lata.
Został wypuszczony i zaobrączkowany 12 kwietnia 2024 w Klimontach w powiecie siedleckim.
Jak podają pracownicy parku, bocian poprzednią zimę spędzał na Lubelszczyźnie, niedaleko Zakrzówka w powiecie kraśnickim. Natomiast podczas tegorocznego okresu zimowego przebywał na terenie Kampinosu pod Warszawą.
Była to jego czwarta zima w życiu, spędzona w KPN i "będąca najtrudniejszym testem przetrwania na wolności".
"Zimę przetrwał głównie dzięki dokarmianiu przez ludzi"
"Obecną zimę przetrwał głównie dzięki dokarmianiu przez ludzi (szczególnie 'doceniał' podroby drobiowe). Teraz, gdy przyszły roztopy, coraz częściej lata nad okolicznymi łąkami" - podali pracownicy Kampinosu.
Bociany białe są w Polsce powszechnie występującym gatunkiem. Nasz kraj jest jednym z najważniejszych lęgowisk tego ptaka na świecie - żyje tutaj około 45 tysięcy par.
Autorka/Autor: Alicja Glinianowicz
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Kampinoski Park Narodowy / Facebook