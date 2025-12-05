Stalowa konstrukcja ma ponad 600 metrów Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Przetarg obejmował budowę torów między Czachówkiem Wschodnim a Pilawą oraz most kolejowy w Górze Kalwarii, gdzie dziś znajduje się jednotorowa przeprawa. Wpłynęło dziewięć ofert, a za najkorzystniejszą uznano tę złożoną przez Budimex S.A. i jej partnerów: Budimex Kolejnictwo S.A. oraz Mostostal Kraków S.A. Opiewała na ponad 1,3 miliarda złotych. Cena była jedynym kryterium wyboru oferty.

Budowa mostu, modernizacja stacji i przystanków

"Wykonawca przygotuje projekt wykonawczy i przeprowadzi prace budowlane. Modernizacja obejmie tory, sieć trakcyjną oraz urządzenia sterowania ruchem. Dzięki temu na trasie znów pojadą pociągi pasażerskie z prędkością do 120 km/h. Z taką samą prędkością będą mogły kursować pociągi towarowe – linia od Skierniewic do Łukowa pełni rolę obwodnicy towarowej Warszawy" - podała w komunikacie Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe.

Kluczowym elementem inwestycji będzie budowa nowego mostu kolejowego nad Wisłą w Górze Kalwarii. Obecna jednotorowa przeprawa zostanie zastąpiona dwutorową konstrukcją, co pozwoli zwiększyć przepustowość na linii. Historyczny most zostanie rozebrany. Nowy, liczący około 600 metrów, most będzie przesunięty o 14 metrów względem starego.

Jak podali kolejarze, na zmodernizowanych stacjach i przystankach – Czachówek Wschodni, Góra Kalwaria, Osieck, Warszówka i Jaźwiny – powstaną nowe perony dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Pojawią się wiaty, ławki i tablice informacyjne. Inwestycja została zaplanowana na lata 2026–2029.

W listopadzie 2025 roku wybrano najkorzystniejszą ofertę na modernizację odcinka Skierniewice – Czachówek. "Wybrana została oferta firmy Trakcja S.A. z partnerem Sarinż Sp. zo.o. o wartości 1 475 927 522,19 zł brutto" - przypomniała Znajewska-Pawluk.

Będzie kładka dla pieszych i rowerzystów

Jak potwierdziła nam rzeczniczka, na moście będzie kładka dla pieszych i rowerzystów. Pierwotnie kolejarze jej nie chcieli, zaplanowali tylko techniczne chodniki do obsługi technicznej przeprawy.

Modyfikacja projektu to zasługa Marcina Podgórzaka, sołtysa pobliskiej wsi Glinki, który zaproponował, by poszerzyć jedną z kładek i zmienić jej posadzkę, by mogła służyć pieszym i rowerzystom. W lobbing zaangażował mieszkańców (ponad 1500 podpisów pod petycją) oraz burmistrzów gmin po obu stronach Wisły - Karczewa i Góry Kalwarii. Tak udało się przekonać kolejowego inwestora.

Okolice Góry Kalwarii są bardzo popularną lokalizacją wśród warszawskich kolarzy. Jedyną bezpieczną opcją pokonania Wisły jest prom w Gassach, ale działał on tylko latem. Do tego, wszystko na to wskazuje, tegoroczny sezon był jego ostatnim. Jazda wąskim mostem w ciągu drogi krajowej numer 50 jest ekstremalnie niebezpieczna.

Stary most w Górze Kalwarii Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

