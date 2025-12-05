Logo TVN Warszawa
Warszawa
Zbudują nowy most przez Wisłę. Będzie miał kładkę dla pieszych i rowerzystów

Wizualizacja mostu na Wiśle w Górze Kalwarii
Stalowa konstrukcja ma ponad 600 metrów
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe wybrała ofertę w przetargu na budowę mostu przez Wisłę na wysokości Góry Kalwarii. Zbuduje go firma Budimex. Dzięki staraniom okolicznych mieszkańców przeprawa będzie miała kładkę pieszo-rowerową.

Przetarg obejmował budowę torów między Czachówkiem Wschodnim a Pilawą oraz most kolejowy w Górze Kalwarii, gdzie dziś znajduje się jednotorowa przeprawa. Wpłynęło dziewięć ofert, a za najkorzystniejszą uznano tę złożoną przez Budimex S.A. i jej partnerów: Budimex Kolejnictwo S.A. oraz Mostostal Kraków S.A. Opiewała na ponad 1,3 miliarda złotych. Cena była jedynym kryterium wyboru oferty.

Nowy most nie tylko dla pociągów. Przełomowa deklaracja
Budowa mostu, modernizacja stacji i przystanków

"Wykonawca przygotuje projekt wykonawczy i przeprowadzi prace budowlane. Modernizacja obejmie tory, sieć trakcyjną oraz urządzenia sterowania ruchem. Dzięki temu na trasie znów pojadą pociągi pasażerskie z prędkością do 120 km/h. Z taką samą prędkością będą mogły kursować pociągi towarowe – linia od Skierniewic do Łukowa pełni rolę obwodnicy towarowej Warszawy" - podała w komunikacie Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe.

Kluczowym elementem inwestycji będzie budowa nowego mostu kolejowego nad Wisłą w Górze Kalwarii. Obecna jednotorowa przeprawa zostanie zastąpiona dwutorową konstrukcją, co pozwoli zwiększyć przepustowość na linii. Historyczny most zostanie rozebrany. Nowy, liczący około 600 metrów, most będzie przesunięty o 14 metrów względem starego.

Jak podali kolejarze, na zmodernizowanych stacjach i przystankach – Czachówek Wschodni, Góra Kalwaria, Osieck, Warszówka i Jaźwiny – powstaną nowe perony dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Pojawią się wiaty, ławki i tablice informacyjne. Inwestycja została zaplanowana na lata 2026–2029.

W listopadzie 2025 roku wybrano najkorzystniejszą ofertę na modernizację odcinka Skierniewice – Czachówek. "Wybrana została oferta firmy Trakcja S.A. z partnerem Sarinż Sp. zo.o. o wartości 1 475 927 522,19 zł brutto" - przypomniała Znajewska-Pawluk.

Kolejarze chcą rozebrać zabytkowy most. Złożyli wniosek
Będzie kładka dla pieszych i rowerzystów

Jak potwierdziła nam rzeczniczka, na moście będzie kładka dla pieszych i rowerzystów. Pierwotnie kolejarze jej nie chcieli, zaplanowali tylko techniczne chodniki do obsługi technicznej przeprawy.

Modyfikacja projektu to zasługa Marcina Podgórzaka, sołtysa pobliskiej wsi Glinki, który zaproponował, by poszerzyć jedną z kładek i zmienić jej posadzkę, by mogła służyć pieszym i rowerzystom. W lobbing zaangażował mieszkańców (ponad 1500 podpisów pod petycją) oraz burmistrzów gmin po obu stronach Wisły - Karczewa i Góry Kalwarii. Tak udało się przekonać kolejowego inwestora.

Okolice Góry Kalwarii są bardzo popularną lokalizacją wśród warszawskich kolarzy. Jedyną bezpieczną opcją pokonania Wisły jest prom w Gassach, ale działał on tylko latem. Do tego, wszystko na to wskazuje, tegoroczny sezon był jego ostatnim. Jazda wąskim mostem w ciągu drogi krajowej numer 50 jest ekstremalnie niebezpieczna.

Stary most w Górze Kalwarii
Stary most w Górze Kalwarii
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Stary most w Górze Kalwarii
Stary most w Górze Kalwarii
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Autorka/Autor: b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: PKP PLK

