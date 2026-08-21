Mazowieckie Uderzył samochodem w przepust, nie przeżył Oprac. Katarzyna Kędra |

Do zdarzenia doszło w powiecie sochaczewskim Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie

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O zdarzeniu w Gawłowie poinformowali najpierw strażacy z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

Jak podali na Facebooku, zgłoszenie o nim do stanowiska kierowania wpłynęło w czwartek około godziny 14.30.

"Po dojeździe na miejsce okazało się, że samochód osobowy zjechał z jezdni i uderzył w przepust drogowy. Wewnątrz rozbitego pojazdu pozostawał nieprzytomny kierujący. Strażacy wydobyli poszkodowanego i przekazali zespołowi ratownictwa medycznego. Pomimo wysiłków personelu medycznego życia mężczyzny nie udało się uratować" - poinformowali strażacy.

Jak podsumowali, interwencję prowadziły dwa zastępy z sochaczewskiej JRG PSP, łącznie siedmiu strażaków.

Tragiczny wypadek pod Sochaczewem Tragiczny wypadek pod Sochaczewem Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie Tragiczny wypadek pod Sochaczewem Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie Tragiczny wypadek pod Sochaczewem Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie Tragiczny wypadek pod Sochaczewem Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie