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Mazowieckie

Uderzył samochodem w przepust, nie przeżył

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Tragiczny wypadek pod Sochaczewem
Do zdarzenia doszło w powiecie sochaczewskim
Źródło wideo: Google Earth
Źródło zdj. gł.: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie
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Tragiczny wypadek pod Sochaczewem (Mazowieckie). Kierowca BMW uderzył w przepust drogowy. Strażacy ewakuowali mężczyznę z samochodu, ale ten nie przeżył.

O zdarzeniu w Gawłowie poinformowali najpierw strażacy z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

Jak podali na Facebooku, zgłoszenie o nim do stanowiska kierowania wpłynęło w czwartek około godziny 14.30.

"Po dojeździe na miejsce okazało się, że samochód osobowy zjechał z jezdni i uderzył w przepust drogowy. Wewnątrz rozbitego pojazdu pozostawał nieprzytomny kierujący. Strażacy wydobyli poszkodowanego i przekazali zespołowi ratownictwa medycznego. Pomimo wysiłków personelu medycznego życia mężczyzny nie udało się uratować" - poinformowali strażacy.

Jak podsumowali, interwencję prowadziły dwa zastępy z sochaczewskiej JRG PSP, łącznie siedmiu strażaków.

Tragiczny wypadek pod Sochaczewem
Tragiczny wypadek pod Sochaczewem
Tragiczny wypadek pod Sochaczewem
Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie
Tragiczny wypadek pod Sochaczewem
Tragiczny wypadek pod Sochaczewem
Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie
Tragiczny wypadek pod Sochaczewem
Tragiczny wypadek pod Sochaczewem
Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie
Tragiczny wypadek pod Sochaczewem
Tragiczny wypadek pod Sochaczewem
Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie
Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Wypadki i kolizje w WarszawieWypadkiSochaczewStraż pożarna
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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