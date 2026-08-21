Mazowieckie
Uderzył samochodem w przepust, nie przeżył
O zdarzeniu w Gawłowie poinformowali najpierw strażacy z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.
Jak podali na Facebooku, zgłoszenie o nim do stanowiska kierowania wpłynęło w czwartek około godziny 14.30.
"Po dojeździe na miejsce okazało się, że samochód osobowy zjechał z jezdni i uderzył w przepust drogowy. Wewnątrz rozbitego pojazdu pozostawał nieprzytomny kierujący. Strażacy wydobyli poszkodowanego i przekazali zespołowi ratownictwa medycznego. Pomimo wysiłków personelu medycznego życia mężczyzny nie udało się uratować" - poinformowali strażacy.
Jak podsumowali, interwencję prowadziły dwa zastępy z sochaczewskiej JRG PSP, łącznie siedmiu strażaków.
Tragiczny wypadek pod Sochaczewem
Źródło: tvnwarszawa.pl