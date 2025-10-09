Dylewo. Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym Źródło: KP PSP w Rypinie, KPP w Rypinie

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Ze wstępnym ustaleń policjantów wynika, że 50-letni kierujący samochodem osobowym marki Fiat, mieszkaniec powiatu ostrołęckiego śmiertelnie potrącił 60-letniego pieszego z tego samego powiatu - mówi w rozmowie z tvnwarszawa.pl nadkom. Tomasz Żerański, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Ostrołęce.

Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracują policjanci, którzy będą wyjaśniać okoliczności zdarzenia.

- Do zdarzenia doszło na nieoświetlonym odcinku drogi. Pieszy nie miał żadnego odblasku. Apelujemy o rozwagę i noszenie elementów odblaskowych - dodaje policjant.

Jak doprecyzował nadkom. Żerański, był to teren niezabudowany, z ograniczeniem prędkości do 70 km/h, gdzie znajdują się latarnie, jednak akurat ten fragment drogi był słabo oświetlony.

Utrudnienia w ruchu

Obecnie trasa DK53 w miejscowości Dylewo jest całkowicie zablokowana. Jak szacują służby, utrudnienia mogą potrwać do godziny 22:30.

🛑Uwaga kierowcy: trasa K- 53 w m. Dylewo zablokowana⛔️🛻⛔️ po śmiertelnym potrąceniu pieszego. 🔵Na miejscu pracują... Posted by Policja Ostrołęka on Thursday, October 9, 2025 Rozwiń Potrącenie pieszego Źródło: Policja Ostrołęka