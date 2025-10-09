Logo TVN Warszawa
Śmiertelne potrącenie pieszego na DK53

Śmiertelne potrącenie pieszego
Dylewo. Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym
Źródło: KP PSP w Rypinie, KPP w Rypinie
Do śmiertelnego potrącenia pieszego doszło na drodze krajowej 53 w miejscowości Dylewo w powiecie ostrołęckim. Mężczyzna szedł nieoświetlonym odcinkiem drogi.

- Ze wstępnym ustaleń policjantów wynika, że 50-letni kierujący samochodem osobowym marki Fiat, mieszkaniec powiatu ostrołęckiego śmiertelnie potrącił 60-letniego pieszego z tego samego powiatu - mówi w rozmowie z tvnwarszawa.pl nadkom. Tomasz Żerański, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Ostrołęce.

Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracują policjanci, którzy będą wyjaśniać okoliczności zdarzenia.

- Do zdarzenia doszło na nieoświetlonym odcinku drogi. Pieszy nie miał żadnego odblasku. Apelujemy o rozwagę i noszenie elementów odblaskowych - dodaje policjant.

Jak doprecyzował nadkom. Żerański, był to teren niezabudowany, z ograniczeniem prędkości do 70 km/h, gdzie znajdują się latarnie, jednak akurat ten fragment drogi był słabo oświetlony.

Utrudnienia w ruchu

Obecnie trasa DK53 w miejscowości Dylewo jest całkowicie zablokowana. Jak szacują służby, utrudnienia mogą potrwać do godziny 22:30.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zderzenie busa z ciągnikiem. Dwie osoby trzeba było wycinać z auta

Zderzenie busa z ciągnikiem. Dwie osoby trzeba było wycinać z auta

"Wjechał w jadącą przed nim rowerzystkę". Kobieta zginęła

"Wjechał w jadącą przed nim rowerzystkę". Kobieta zginęła

Autorka/Autor: ag/PKoz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Ostrołęka / Facebook

Wypadek
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki