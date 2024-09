Droga dla tirów przez serce puszczy. Pozwoli ominąć radary i zniszczy przyrodę

Według urzędników ze Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, lokalna droga łącząca wsie położone w Puszczy Kampinoskiej powinna zostać przebudowana w taki sposób, aby mogły po niej przejeżdżać ciężarówki. Koncepcja starostwa zakłada poszerzenie i utwardzenie dotychczasowej nawierzchni, co pozwoli - jak czytamy w dokumentacji - "na dojazd pojazdów ciężkich do zakładów produkcyjnych i magazynów na terenie powiatu".

Położony na północny-zachód od stolicy Kampinoski Park Narodowy w 2000 roku trafił na listę rezerwatów biosfery Unesco, co tylko potwierdza jak cenny przyrodniczo jest to obszar. Powierzchnia KPN wynosi ponad 38 tysięcy hektarów, a niemal drugie tyle terenu stanowi strefa ochronna wokół parku.

Droga dla ciężarówek, bo była szansa na pieniądze

Obecnie to wąska jezdnia, która służy głównie okolicznym mieszkańcom oraz pieszym i rowerzystom odwiedzającym park. Obowiązuje zakaz poruszania się pojazdów ważących powyżej 10 ton oraz ograniczenie prędkości do 40 kilometrów na godzinę. Blisko dwukilometrowy odcinek, poza obszarem zabudowanym, jest drogą typowo leśną – bez asfaltu i znaków.

W tym celu – jak wyjaśnia starosta Biernacka – złożono wniosek do Ministerstwa Infrastruktury na "przebudowę dróg powiatowych zapewniających dojazd pojazdów ciężkich do zakładów produkcyjnych i magazynów położonych na terenie powiatu nowodworskiego".

Nie otrzymaliśmy wprost odpowiedzi, natomiast starosta Magdalena Biernacka wyjaśniła, że zgodnie z kryteriami ustalonymi przez ministerstwo, szanse na pieniądze miały projekty "obejmujące budowę lub przebudowę dróg zapewniających dojazd pojazdów ciężkich do miejsc załadunków lub rozładunków". Ponadto dodała, że firmy realizujące zlecenia na rzecz KPN, wielokrotnie występowały o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu powyżej 10 ton. "W rezultacie tych przejazdów, nawierzchnia drogi została zniszczona" - opisuje Magdalena Biernacka. "Z uwagi na to, zasadnym jest zwiększenie nośności (...), co z pewnością wpłynie na trwałość drogi - dodaje.