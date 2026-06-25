Okolice Cofał ciężarówką, najechał na rowerzystę. 36-latek nie przeżył Oprac. Katarzyna Kędra |

Żyrardów (Mazowieckie) Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: KPP w Żyrardowie

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Do zdarzenia doszło w środę po godzinie 13. Oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie odebrał zgłoszenie o wypadku w miejscowości Długokąty Małe.

Śmiertelne potrącenie rowerzysty w Długokątach Małych Źródło zdjęcia: KPP w Żyrardowie

Rowerzysta zginął na miejscu

"Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 52-letni mężczyzna, cofając samochodem ciężarowym marki Scania na drodze gminnej, najechał na kierującego rowerem 36-latka, mieszkańca powiatu żyrardowskiego. Niestety cyklista poniósł śmierć na miejscu" - poinformowała oficer prasowa żyrardowskiej policji sierżant sztabowy Monika Michalczyk.

Jak dodała, kierowca samochodu był trzeźwy, natomiast trzeźwość ofiary zostanie ustalona po analizie pobranej krwi.

Policjanci wyjaśniają wypadku. Na miejscu zdarzenia pracowali pod nadzorem prokuratora.

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