- Zgłoszenie otrzymaliśmy około godziny 15. W miejscowości Nowe Osiny z niewyjaśnionych przyczyn kierujący busem dostawczym marki Citroen, jadący z pasażerem, najechał na tył ciągnika, który na poboczu kosił trawę. Kierujący Citroenem i pasażer byli uwięzieni w aucie, zostali wycięci z samochodu przez strażaków. Kierujący ciągnikiem doznał obrażeń niezagrażających życiu - mówi w rozmowie z tvnwarszawa.pl kom. Adam Rejdak z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.

Jak dodał, na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Droga zablokowana

W miejscu wypadku występują spore utrudnienia.

- Obecnie droga jest całkowicie zablokowana. Na miejsce jedzie technik - dodaje kom. Rejdak.

Utrudnienia mogą potrać do dwóch godzin.