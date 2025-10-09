- Zgłoszenie otrzymaliśmy około godziny 15. W miejscowości Nowe Osiny z niewyjaśnionych przyczyn kierujący busem dostawczym marki Citroen, jadący z pasażerem, najechał na tył ciągnika, który na poboczu kosił trawę. Kierujący Citroenem i pasażer byli uwięzieni w aucie, zostali wycięci z samochodu przez strażaków. Kierujący ciągnikiem doznał obrażeń niezagrażających życiu - mówi w rozmowie z tvnwarszawa.pl kom. Adam Rejdak z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.
Jak dodał, na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Droga zablokowana
W miejscu wypadku występują spore utrudnienia.
- Obecnie droga jest całkowicie zablokowana. Na miejsce jedzie technik - dodaje kom. Rejdak.
Utrudnienia mogą potrać do dwóch godzin.
Autorka/Autor: ag/PKoz
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Mariusz Klarowicz/Shutterstock