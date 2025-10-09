Logo TVN Warszawa
Okolice

Zderzenie busa z ciągnikiem. Dwie osoby uwięzione w aucie

Wypadek pod Węgrowem. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Nowe Osiny - mapa
Na drodze krajowej numer 92 niedaleko Mińska Mazowieckiego bus dostawczy najechał na ciągnik. Trzy osoby zostały poszkodowane, w tym dwie były uwięzione w pojeździe. Występują spore utrudnienia.

- Zgłoszenie otrzymaliśmy około godziny 15. W miejscowości Nowe Osiny z niewyjaśnionych przyczyn kierujący busem dostawczym marki Citroen, jadący z pasażerem, najechał na tył ciągnika, który na poboczu kosił trawę. Kierujący Citroenem i pasażer byli uwięzieni w aucie, zostali wycięci z samochodu przez strażaków. Kierujący ciągnikiem doznał obrażeń niezagrażających życiu - mówi w rozmowie z tvnwarszawa.pl kom. Adam Rejdak z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.

Jak dodał, na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Droga zablokowana

W miejscu wypadku występują spore utrudnienia.

- Obecnie droga jest całkowicie zablokowana. Na miejsce jedzie technik - dodaje kom. Rejdak.

Utrudnienia mogą potrać do dwóch godzin.

Autorka/Autor: ag/PKoz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mariusz Klarowicz/Shutterstock

WypadekUtrudnienia w ruchu
