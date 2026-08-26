Okolice Antyczna moneta z Zeusem i hełm celtycki. Sensacyjne odkrycia na Mazowszu Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Antyczne artefakty na wykopaliskach Źródło wideo: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Źródło zdj. gł.: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

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Artefakty zostały znalezione na stanowisku archeologicznym "Łysa Góra" w Bagienicach Wielkich koło Chorzel.

Prace prowadzone są przez zespół z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.

Stanowisko archeologiczne "Łysa Góra" Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

To miejsce nie bez powodu uznawane jest za jedno z najważniejszych i najbardziej obiecujących naukowo stanowisk archeologicznych w Polsce. Jak podkreślił Mazowiecki Wojewódzki Konesrwator Zabytków, to jedyne potwierdzone miejsce na północnym Mazowszu, gdzie znaleziono ślady obecności Celtów i ich dalekosiężnych kontaktów handlowych.

Antyczna moneta z Zeusem

Sezon 2026 przyniósł niespodziankę: brązową monetę Seutesa III, władcy trackiego państwa Odrysów, wybitą w latach 323–316 p.n.e. w Seuthopolis - na terenie dzisiejszej Bułgarii. Przebyła więc 1500 kilometrów. Na awersie widnieje jeździec i grecki napis "ΣΕΥΘΟΥ", na rewersie - Zeus w wieńcu laurowym.

"Moneta ma wtórnie wykonany otwór i ślady wytarcia od rzemyka, najwyraźniej ktoś nosił ją jako zawieszkę lub amulet" - opisał w komunikacie MWKZ.

Starożytne odkrycia na wykopaliskach Obiekty odkryte na wykopalisku Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Obiekty odkryte na wykopalisku Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Obiekty odkryte na wykopalisku Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Jak zaznaczył, to pierwsza tak dobrze udokumentowana antyczna moneta znaleziona na tym stanowisku. Jednak jej odkrycie jest jeszcze bardziej wyjątkowe. "To najstarsza znaleziona moneta na terenie obecnej Polski" - dodał konserwator.

Badacze przypuszczają, że mogła trafić na "Łysą Górę" za pośrednictwem Celtów, przemieszczających się dawnymi szlakami handlowymi.

Znaleźli hełm celtycki

Jest również druga sensacja badań. W 2024 roku na stanowisku odkryto brązowy hełm celtycki z IV wieku p.n.e. "Jedno z najcenniejszych znalezisk archeologicznych ostatnich lat w Polsce" - podkreślił konserwator.

Znaleziono go razem z żelaznymi narzędziami, charakterystycznymi dla kultury lateńskiej. Hełm ma stożkowatą czaszę zwieńczoną profilowanym guzkiem oraz nakarczek chroniący kark wojownika. Co ciekawe, na powierzchni widać ślady wielokrotnych napraw, nitowania i uzupełniania blachy. Jak przekazał konserwator, podobne hełmy znane są głównie z Austrii, południowych Niemiec i Słowacji.

"Ponad 2300 lat temu okolice Chorzel były realnym punktem na mapie kontaktów między odległymi kulturami Europy — od Celtów po Traków znad Morza Czarnego" - dodał.