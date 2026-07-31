Ochota Wiceburmistrzyni Ochoty podała się do dymisji Oprac. Alicja Glinianowicz |

Justyna Glusman o Zielonym Funduszu dla Warszawy Źródło wideo: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: TVN24

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- Potwierdzam, że Justyna Glusman podała się do dymisji - powiedziała nam Aleksandra Mazur, rzeczniczka Urzędu Dzielnicy Ochota.

Pytana o powody rezygnacji dotychczasowej wiceburmistrzyni, przedstawicielka urzędu dzielnicowego nie podaje szczegółów. - To była jej decyzja - kwituje.

Formalne odwołanie nastąpi na najbliższej sesji rady dzielnicy, a ta planowana jest 25 sierpnia.

"Pragniemy zapewnić, że zaistniała sytuacja w żaden sposób nie wpływa na ciągłość pracy Urzędu Dzielnicy Ochota. Wszystkie wydziały oraz jednostki organizacyjne pracują bez zmian, realizując swoje codzienne zadania oraz bieżącą obsługę mieszkańców na dotychczasowych zasadach " - zapewniono w komunikacie.

Rozpad koalicji rządzącej na Ochocie

Po wyborach samorządowych w 2024 roku władzę w dzielnicy Ochota przejęła koalicja złożona z pięciu środowisk politycznych: Koalicji Obywatelskiej, Nowej Lewicy, Partii Razem, stowarzyszenia Miasto Jest Nasze oraz stowarzyszenia Ochocianie (funkcjonujący również pod nazwą Ochocianie Sąsiedzi).

Funkcję burmistrza objął Piotr Krasnodębski reprezentujący Koalicję Obywatelską. Stanowiska jego zastępców powierzono Justynie Glusman z Ochocian oraz Sławomirowi Cyglerowi z Razem. skomplikowana koalicja utrzymała się do października ubiegłego roku. Do jej rozpadu doszło z powodu planów budowy hali sportowej w pobliżu stadionu Skry przy ul. Wawelskiej.

Inwestycja budziła kontrowersje. Pomysł nie spodobał się części okolicznych mieszkańców i niektórym radnym. Wskazywali na bliskie sąsiedztwo Pola Mokotowskiego i osiedli Starej Ochoty. Mieszkańcy obawiali się hałasu, problemów parkingowych i większych korków, Pojawiały się też pytania o wpływ sportowego obiektu na okoliczną przyrodę i zachowanie kibiców po meczach.

Protesty na nic się zdały. W kwietniu urzędnicy podpisali umowę z wykonawcą. Trwają prace w terenie.

Czym zajmowała się Justyna Glusman?

Justyna Glusman stanowisko wiceburmistrzyni Ochoty zajmowała od 2024 roku. Odpowiadała architekturę, ochronę środowiska i kulturę. Dlaczego z dymisją czekała kilka miesięcy? Jak jej odejście wpływa na sytuację polityczną w radzie dzielnicy? W piątek przed południem nie udało nam się skontaktować z Glusman.