Wsparcie dla przedsiębiorców: miasto rozpatrzyło tylko 8 procent wniosków

Jak poinformowała kierownik działu Marketingu Urzędu Pracy Urszula Murawska, wpłynęło tam 103 747 wniosków o udzielenie pożyczki. Pozytywnie rozpatrzono 8 312 wniosków, negatywnie 952 (dane ze środy z godziny 13). Z informacji przekazanych przez Murawską wynika, że do tej pory załatwiono pozytywnie 8 procent wniosków. Łączna kwota przyznanych pożyczek wyniosła do tej pory 41 288 008,37 zł. - Nie odrzucamy wniosków, staramy się wspólnie z przedsiębiorcami uzupełnić czy poprawić proste błędy - dodała i wyjaśniła, że wnioski rozpatrzone negatywnie, to przede wszystkim te wycofane, te, w przypadku których wnioskujący nie był w ogóle uprawniony do otrzymania pomocy, a także te z nieprawidłowy adresatem czy wnioski osób prowadzących działalność poza Warszawą.