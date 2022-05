Pomogą znaleźć pracę uchodźcom z Ukrainy

- Piątek będzie dniem aktywizacji zawodowej uchodźców - zapowiedział wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł. Jak podkreślił w czasie czwartkowego spotkania ze starostami dyskutowano o organizacji targów pracy dla Ukraińców.

- Nigdy nie byliśmy postawieni w takiej sytuacji, więc te doświadczenia są dla wszystkich nowe. Namawiam na otwartość, na daleko idącą pomoc. Myślę, że dobrym sposobem jest organizacja targów pracy. Takie dni zawsze mobilizują pracowników i pracodawców do działania. Mogę zadeklarować, że pracownicy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (MUW) są do Państwa dyspozycji, są gotowi do tego, żeby pomóc - powiedział Konstanty Radziwiłł na czwartkowym spotkaniu ze starostami województwa mazowieckiego, dotyczącym aktywizacji zawodowej dla uchodźców z Ukrainy.

"Większość uchodźców chce pracować"

Wojewoda mazowiecki podziękował za współpracę w zakresie zapewnienia Ukraińcom zakwaterowania oraz wyżywienia i dodał, że teraz czas na nowe wyzwania, związane m.in. z rynkiem pracy. - Jest bardzo dużo wyzwań, ale to, co od trzech miesięcy robimy, pokazuje, że jesteśmy w stanie pokonać wiele. Zachęcam do wymiany informacji, doświadczeń oraz dobrych praktyk - mówił.

Wojewoda mazowiecki podkreślił, że większość uchodźców chce pracować. Głównie są to matki z dziećmi, które deklarują pozostanie w Polsce. Zatrudnienie uchodźców jest bardzo istotnym krokiem do normalnego funkcjonowania, fundamentalną potrzebą każdego człowieka. Radziwiłł podkreślił, że w Polsce mamy bardzo niski poziom bezrobocia, więc ta sytuacja sprzyja szybkiemu znalezieniu pracy. Dał przykład powiatu płońskiego, gdzie została zorganizowana akcja zatrudnienia uchodźców z Ukrainy do prac sezonowych. Dzięki niej wiele osób otrzymało pracę, a prywatni przedsiębiorcy pomoc i wsparcie w codziennej pracy.

Pomoc w punkcie przy Nowym Świecie

Dyrektor biura kadr i organizacji MUW Urszula Kowalewska zapowiedziała, że piątek w Warszawie będzie dniem aktywizacji zawodowej uchodźców z Ukrainy (Punkt Pomocy Humanitarnej, ul. Nowy Świat 15/17). Wezmą w nim udział powiatowe urzędy pracy, pracodawcy, agencje zatrudnienia oraz organizacje pozarządowe. Uczestnicy wydarzenia będą mogli uzyskać informacje dotyczące nauki języka polskiego oraz dowiedzieć się o miejscach udzielających wsparcia w zakresie opieki medycznej i psychologicznej, również dla osób z niepełnosprawnościami. Na miejscu będzie punkt doradztwa zawodowego, gdzie wszyscy chętni uzyskają niezbędne informacje przydatne podczas przygotowywania CV.

MUW poinformował, że przeprowadził szereg działań mających na celu aktywizację zawodową uchodźców z Ukrainy m.in. uruchomił w miejscach tymczasowego zakwaterowania w Global Expo i Ptak Warsaw Expo stanowiska koordynacji pracy. Są one prowadzone w porozumieniu z różnymi instytucjami rynku pracy (agencje pośrednictwa oraz organizacje pozarządowe wspierające aktywizację zawodową). Działania te pomagają w relokacji uchodźców z Ukrainy z miejsca tymczasowego zakwaterowania do miejsc oferujących pracę oraz możliwość zamieszkania w domach i mieszkaniach w całej Polsce oraz Europie. Podmioty, które oferują pracę oraz zakwaterowanie są weryfikowane.

MUW stworzył specjalny formularz dla firm do składania ofert pracy w miejscach tymczasowego zakwaterowania, aby ułatwić uchodźcom proces znajdowania zatrudnienia.

Autor:katke/gp

Źródło: PAP