Pierwszy pociąg z darami od warszawiaków dotarł do Kijowa, kolejne są w drodze

"Pierwszy pociąg z darami z Warszawy dotarł do Kijowa! Z oczywistych względów to nie była łatwa trasa, ale najważniejsze, że tak potrzebne artykuły dotarły już do celu! Nie byłoby to możliwe bez współpracy ze strony ukraińskich kolei" - napisał na Facebooku prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. "Nie byłoby to możliwe bez prawdziwej polskiej improwizacji" - dodał.