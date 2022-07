Planują nowy dworzec autobusowy. 12 kondygnacji, hotel, restauracja i biura

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Polonus przymierza się do budowy nowego dworca autobusowego. Wzorem kolejarzy spółka chce połączyć funkcję podstawową z komercją. Większość wysokiego na 44 metry budynku będą zajmować biura i hotel. Dworzec ma być skomunikowany z peronami stacji Warszawa Zachodnia oraz z przystankami tramwajowymi, które powstaną pod torami kolejowymi.

Polonus to spółka Skarbu Państwa zajmująca się przewozami autobusowymi. Jest też gospodarzem dworca przy Alejach Jerozolimskich, na który składa się ponury budynek i ogromny plac z miejscami postojowymi i stanowiskami, z których odjeżdżają autobusy we wszystkich kierunkach. Ale nowy budynek ma powstać po drugiej stronie - między wspomnianym obiektem, który najlepsze lata ma za sobą, a szklanym wejściem do kolejowego Dworca Zachodniego. Obecnie na tym placu znajduje się parking. Polonus ma niebawem złożyć wniosek o wydanie warunków zabudowy. Koncepcja zakłada, że budynek będzie miał około 44 metry wysokości, dwie kondygnacje podziemne oraz 10 kondygnacji nadziemnych.