Mokotów

Tramwaje do Wilanowa wciąż bez priorytetu

Tramwaj do Wilanowa. Wdrażanie priorytetu idzie opornie
Czekając na zieloną falę
Z 30 punktów na linii do Wilanowa, gdzie tramwaje miały mieć priorytet, zieloną falę udało się wprowadzić zaledwie w czterech miejscach. Przedłuża się także budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Sobieskiego. Winy drogowcy upatrują w srogiej zimie.

Półtora roku po tym, jak pierwszy tramwaj dotarł do Miasteczka Wilanów (z prawie dwuletnim opóźnieniem), linia wciąż nie działa na pełnych obrotach. Optymalność jej funkcjonowania miała zapewnić zielona fala, ale jej wdrażanie idzie jak krew z nosa. W grudniu ubiegłego roku wiceprezes Tramwajów Warszawskich Konrad Niklewicz mówił, że "ambitny plan" zakłada zakończenie kontraktu "na przełomie pierwszego i drugiego kwartału". Nie udało się. A brak priorytetu oznacza problemy z trzymaniem się rozkładu i zbijanie składów w stada.

Jest zielone torowisko, na zieloną falę jeszcze poczekamy
Planowane, przygotowywane, projektowane

- Zielona fala jest stopniowo wdrażana - uspokaja na wstępie Witold Urbanowicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich. Ale stopniowo nie znaczy szybko.

- Na trasie jest ponad 30 skrzyżowań i przejść z sygnalizacją. W tej chwili, jeżeli chodzi o sam tramwaj do Miasteczka Wilanów, mamy priorytet na czterech skrzyżowaniach bądź przejściach przez tory, cztery kolejne sygnalizacje są planowane do wdrożenia w maju, trzy kolejne są przygotowywane do wdrożenia. W przypadku kilkunastu kolejnych sygnalizacji czekamy na zatwierdzenie programów akomodacji przez Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym. Dla pozostałych skrzyżowań trwają prace projektowe - wylicza Urbanowicz.

W związku z tym nie w pełni wykorzystane są także przystanki zbudowane jako wspólne dla tramwajów i autobusów. Pasy zjazdowe na torowisko dla tych drugich - na Spacerowej przy Sobieskiego i na Sobieskiego przy Kostrzewskiego - wciąż są wygrodzone barierami.

Ale jest i dobra wiadomość. Jak informuje rzecznik, udało się posadzić wszystkie drzewa zaplanowane wzdłuż nowej linii. Otwarte pozostaje pytanie, czy wszystkie się przyjmą po tygodniach leżenia na siarczystym mrozie.

Nieposadzone drzewa leżą na siarczystym mrozie
Jazda po krzywej kostce, czekanie na asfalt

Wzdłuż Sobieskiego do skończenia zostały jeszcze chodniki dla pieszych i drogi dla rowerzystów, których nie obejmował kontrakt z Budimexem, wykonawcą linii tramwajowej. Uzupełnienie brakujących fragmentów powierzono firmie Budowa i Naprawa Dróg EFEKT. Prace za 6,5 miliona złotych miała zrealizować w trzy miesiące. Tymczasem od podpisania umowy minęło już pół roku. Gotowa wydaje się większość chodników, ale na ścieżce wciąż króluje nierówna kostka, zamiast gładkiego asfaltu.

- Termin jest przekroczony, głównie z powodu zimy - przyznaje rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski. - Na razie żadnego formalnego aneksu w wykonawcą nie podpisaliśmy. Szacujemy, że tam jest pracy jeszcze na kilka tygodni - dodaje.

Drogowcy dosztukują to, co pominęli tramwajarze
Źródło: tvnwarszawa.pl

Piotr Bakalarski
Czytaj także:
Pożar wysypiska śmieci w Radomiu
Płonęło wysypisko śmieci. Trudna akcja strażaków
Okolice
Sąd i prokuratura w Ostrowi Mazowieckiej
30-latek oskarżony o rasistowską napaść na dziecko
Okolice
Prokuratura oskarżyła utytułowaną windsurferkę
Olimpijka na ławie oskarżonych. Zarzuty nielegalnego przejęcia majątku po ojcu
Alicja Glinianowicz
Pobicie w metrze
Atak na stacji metra. 16-latek w szpitalu, sprawca z zarzutami
Mokotów
Karetka pogotowia ratunkowego (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzenie na skrzyżowaniu. W jednym z aut posłanka
Śródmieście
Wypadek koło Nadarzyna
Tir wywrócił się przy drodze ekspresowej. Były utrudnienia na wjeździe do stolicy
Okolice
Ekopatrol uratował wiewiórkę
Wiewiórki w opałach. Seria interwencji po przejściu wichur
Śródmieście
Adam Andruszkiewicz był w rządzie PiS wiceministrem cyfryzacji
Sąd zwrócił prokuraturze akt oskarżenia w sprawie Adama Andruszkiewicza
TVN24
Komunikacja podczas majówki
Komunikacja miejska podczas majówki
Komunikacja
Bieg Konstytucji 3 Maja
Utrudnienia skumulują się w Śródmieściu
Śródmieście
Remont Placu Teatralnego
Mieli zbudować plac marzeń. Skończyło się remontem parkingu
Piotr Bakalarski
Rondo Wiatraczna w Warszawie
Nowy projektant wschodniego odcinka obwodnicy śródmiejskiej wybrany
Praga Południe
Ciało zaginionego znaleziono po kilku miesiącach (zdj. ilustracyjne)
Pobili, zakopali ciało i milczeli. Prawomocny wyrok za śmierć 28-latka
Okolice
Spółdzielnia wypowiedziała pani Edycie umowę
Po 17 latach musi odejść. Spółdzielnia wypowiedziała jej umowę
Katarzyna Kędra
Kamienna mozaika w rejestrze zabytków
Zabytkowa dekoracja w biurowcu. Mozaika z Foksal pod ochroną
Śródmieście
Ruszyła przebudowa w alei Jana Pawła II
60 tramwajów na godzinę. Kluczowa trasa przejdzie metamorfozę
Śródmieście
Wypadek nastolatków na hulajnodze
Dwóch nastolatków na jednej hulajnodze. Jeden poważnie ranny, lądował śmigłowiec
Okolice
Rowerzysta jechał Wisłostradą pod prąd (zdjęcie ilustracyjne)
Ponad osiem tysięcy złotych mandatu dla rowerzysty
Okolice
Nielegalne graffiti (zdjęcie ilustracyjne)
Legalne graffiti w Górze Kalwarii? Radni chcą specjalnej strefy
Okolice
Akcja w pobliżu miejsca ataku
Zginęła po ataku niedźwiedzia. Nowe informacje
TVN24
Pokazy w Multimedialnym Parku Fontann
Chopin, Lewandowski i Świątek. Ruszają pokazy fontann
Śródmieście
Nastolatek był nietrzeźwy i zasnął w hamaku
Nieprzytomny 16-latek na skwerze. Wokół butelki po wódce
Śródmieście
Linia M2 zostanie przedłużona do Ursusa (zdjęcie ilustracyjne)
Metro dojedzie do Ursusa. Jest przetarg
Zatrzymanie podejrzanego o atak nożem podczas Dni Ursynowa
Atak za uwagę o nieobyczajnym zachowaniu. Nożownikowi grozi dożywocie
Ursynów
Wypadek na ulicy Grochowskiej
Fotoradar stanął na Grochowskiej. Wcześniej zginął tam 6-letni chłopiec
Praga Południe
"Łomiarz" nie przyznawał się do winy (zdjęcie marca 1995 roku)
"Łomiarz" wyszedł na wolność. Biegli: nie poddał się resocjalizacji
Śródmieście
Policja zatrzymała 19-latka
"Informował, że pracownicy banku współpracują z przestępcami i zamierzają ukraść jej pieniądze"
Okolice
Trzy areszty za przemyt siedmiu ton narkotyków oraz deportacja obywatelki Wenezueli
Pistolety, amunicja, tony narkotyków, gotówka i tajemnicza Wenezuelka
Okolice
Na miejscu jest straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Ewakuacja szkoły, płonęła elewacja
Okolice
Rowerzysta zmarł po potrąceniu
Jechali w tym samym kierunku, potrącił rowerzystę. 17-latek nie żyje
Okolice
