Mokotów

Domki fińskie wracają na Pole Mokotowskie

Wizualizacja odtworzonych domków fińskich na Polu Mokotowskim
Domki fińskie na Polu Mokotowskim popadają w ruinę (nagranie z 2020 roku)
Źródło: Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl
Zarząd Zieleni rozpoczął rekonstrukcję domków fińskich na terenie Pola Mokotowskiego. W stanie surowym powinny być gotowe w najbliższych dniach. Odbudowywane są od podstaw, wraz z nowymi fundamentami.

- Rozpoczęliśmy rekonstrukcję dwóch domków w parku Pole Mokotowskie z zastosowaniem prefabrykowanej technologii modułowej - poinformowała Karolina Kwiecień-Łukaszewska, rzeczniczka Zarządu Zieleni. - Elementy zostały wykonane przez wykonawcę w warsztacie, a następnie przetransportowane na miejsce budowy w celu montażu.

Domki fińskie staną na Polu Mokotowskim

W najbliższych dniach na terenie Pola Mokotowskiego staną domki w stanie surowym, otwartym. Kolejnym etapem będą prace ogólnobudowlane i wykończeniowe. Ponadto inwestycja zakłada, że w ramach prowadzonych robót stołeczni ogrodnicy posadzą nowe rośliny. Powstaną również ścieżki z nawierzchni mineralnej.

- W przyszłości przestrzeń ta stanie się centrum kulturalnym, którego animacją zajmie się Biuro Kultury - zapewnia przedstawicielka Zarządu Zieleni.

Odbudowa domków fińskich. "Prace, których jeszcze nie widać"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Odbudowa domków fińskich. "Prace, których jeszcze nie widać"

Klaudia Kamieniarz

Rekonstrukcja w technologii fińskiej

Jak pisaliśmy, stan techniczny domków przez długi czas pozostawiał wiele do życzenia, dlatego podjęto decyzję o ich rekonstrukcji. Rada Warszawy przyznała dwa miliony złotych na ten cel.

Stołeczny Konserwator Zabytków zarekomendował odtworzenie domków w tradycyjnej technologii fińskiej. Chodzi o użycie prefabrykatów wykonanych z drewna tj. gotowych modułów o powtarzalnych wymiarach. Łączna powierzchnia zabudowy ma wynieść 160 metrów kwadratowych.

Pierwotna koncepcja zakładała rozbiórkę i ponowne wykorzystanie części materiałów. - Niestety, po wykonaniu rozbiórki domków fińskich okazało się, że nie nadają się do ponownego wykorzystania - tłumaczyła na początku 2024 roku rzeczniczka Zarządu Zieleni.

Podjęto wówczas decyzję o zmianie koncepcji i odbudowie całości od podstaw, wraz z nowymi fundamentami.

Domki fińskie w Warszawie
Domki fińskie w Warszawie
Źródło: Zarząd Zieleni

Blisko 80-letnie domki fińskie

Domki fińskie, słynne także z Jazdowa, to pozostałość ponad 160 podobnych konstrukcji, podarowanych Warszawie w 1945 r. przez ZSRR. Każdy domek miał blisko 70 metrów kwadratowych i przeznaczony był dla dwóch rodzin.

W jednym z takich domków przy ul. Leszowej 3 na Polu Mokotowskim mieszkał Ryszard Kapuściński. Znanego reportażystę, pisarza upamiętnia w parku ścieżka z cytatami z jego dzieł. W drewnianym domku na Polu Mokotowskim powstawały jego pierwsze wiersze, felietony, reportaże. Pisarz mieszkał w nim do początku lat pięćdziesiątych, dłużej pozostali w nim jego rodzice.

Domki montowano z drewnianych prefabrykatów, ich pierwszy transport przybył do stolicy 1 marca 1945 roku. Do Związku Radzieckiego trafiły w ramach fińskich reparacji wojennych i stąd pochodzi ich popularna nazwa.

W 1945 roku w domkach na Jazdowie mieszkali pracownicy Biura Odbudowy Stolicy. Potem chętnie wprowadzali się do nich artyści, m.in. Maria Czubaszek, Barbara Wrzesińska, Jonasz Kofta. Służyły mieszkańcom, tworząc przez lata zielone osiedle. Przyciągały również turystów i warszawiaków, którzy chcieli poczuć klimat Finlandii w stolicy Polski.

Domki fińskie w Warszawie
Domki fińskie w Warszawie
Źródło: Zarząd Zieleni
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Długo stał obłupany z dawnych dekoracji". Zyska je na nowo

"Długo stał obłupany z dawnych dekoracji". Zyska je na nowo

Śródmieście
Pomnik Chopina pod płachtą, przy filharmonii "wykopki". Tak Warszawa "wita" gości słynnego konkursu

Pomnik Chopina pod płachtą, przy filharmonii "wykopki". Tak Warszawa "wita" gości słynnego konkursu

Śródmieście

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: UM Warszawa

Inwestycje w Warszawie
