Mokotów

Odszkodowanie za działkę przyznane w złym trybie. Od 25 lat jest tam centrum handlowe

Pytania o przyszłość Sadyba Best Mall
Sadyba Best Mall zostaje
Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Zdaniem komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich odszkodowanie za działkę, na której stoi centrum handlowe Sadyba Best Mall, zostało ustalone i wypłacone z naruszeniem przepisów. Latem przyszłego roku firmie zarządzającej galerią kończy się umowa dzierżawy gruntu. Czy w świetle ustaleń komisji jej przedłużenie będzie niemożliwe?

Na początku października komisja ds. reprywatyzacji nieruchomości warszawskich działająca przy Ministerstwie Sprawiedliwości unieważniła decyzję prezydenta Warszawy z 2012 roku o przyznaniu odszkodowania spadkobiercom działki przy Powsińskiej 31 i przekazała sprawę do ponownego rozpatrzenia. To adres, pod którym od ćwierć wieku działa centrum handlowe Sadyba Best Mall.

Komisja wskazała, że "decyzja Prezydenta m.st. Warszawy została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy".

Ratusz pomylił tryby

W odpowiedzi na nasze pytania dyrektorka Biura Obsługi Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich Dagmara Nejbert wyjaśniła, że w toku rozpoznania sprawy komisja pozyskała dowody, które wskazują, że grunt przy ul. Powsińskiej 31, za który przyznano i wypłacono odszkodowanie, mógł stanowić gospodarstwo rolne w latach 1935-1960. Tymi dowodami są m.in. historyczne spisy gruntu i wykonane w tych latach zdjęcia lotnicze.

Przekazała, że na mocy regulacji art. 215 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami możliwe jest ustalenie i wypłacenie odszkodowania za dawną nieruchomość warszawską, która w dniu wejścia w życie "dekretu Bieruta" w 1945 r. była domem jednorodzinnym lub działką, która mogła być przeznaczona pod budownictwo jednorodzinne (działką budowlaną).

To oznacza, że decyzja sprzed 13 lat została wydana w złym trybie administracyjnym. Zastosowano bowiem ustęp drugi artykułu 215, ale to pierwszy reguluje ustalenie i wypłatę odszkodowania za gospodarstwo rolne.

Art. 215. (Odszkodowania za gospodarstwo rolne lub dom jednorodzinny na gruntach warszawskich) 1. Przepisy ustawy dotyczące odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości stosuje się odpowiednio do odszkodowania za gospodarstwo rolne na gruntach, które na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy przeszły na własność państwa, jeżeli ich poprzedni właściciele lub następcy prawni tych właścicieli, prowadzący gospodarstwo, zostali pozbawieni faktycznego władania wspomnianym gospodarstwem po dniu 5 kwietnia 1958 r. 2. Przepisy ustawy dotyczące odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości stosuje się odpowiednio do domu jednorodzinnego, jeżeli przeszedł on na własność państwa po dniu 5 kwietnia 1958 r., oraz do działki, która przed dniem wejścia w życie dekretu wymienionego w ust. 1 mogła być przeznaczona pod budownictwo jednorodzinne, jeżeli poprzedni właściciel bądź jego następcy prawni zostali pozbawieni faktycznej możliwości władania nią po dniu 5 kwietnia 1958 r. W ramach przyznanego odszkodowania poprzedni właściciel bądź jego następcy prawni mogą otrzymać w użytkowanie wieczyste działkę pod budowę domu jednorodzinnego.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
Ważna decyzja w sprawie reprywatyzacji. NSA: kupcy roszczeń nie są stroną
"Wskazane przepisy umożliwiające ustalenie i wypłatę odszkodowania oparte są na zupełnie innych przesłankach materialno-prawnych, co warunkuje konieczność prowadzenia swoistego i odrębnego postępowania dowodowego w odpowiednim zakresie" - podkreśliła Nejbert.

Dodatkowo wątpliwości komisji wzbudził wniosek o wypłatę odszkodowania. "Analiza treści nie wskazuje jednoznacznie, w jakim trybie strona go wnosiła" - podsumowała Nejbert.

Pytania o przyszłość Sadyba Best Mall
Pytania o przyszłość Sadyba Best Mall
Źródło: tvnwarszawa.pl

Postępowanie nie musi być przeszkodą

Co to oznacza? Lokalny portal Sadyba24.pl, który jako pierwszy poinformował o decyzji komisji weryfikacyjnej, wskazuje, że brak toczących się postępowań administracyjnych lub sądowych wobec nieruchomości przy Powsińskiej 31 to jedyny warunek do bezprzetargowego przedłużenia dzierżawy. Tego galeria handlowa Sadyba Best Mall dziś nie spełnia.

Pytamy o to stołeczny ratusz. Marzena Gawkowska z biura prasowego Urzędu m. st. Warszawy nie zgadza się z taką interpretacją.

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami postępowania odszkodowawcze z wniosku spadkobierców dawnych właścicieli pozostają bez wpływu na możliwość zawarcia wieloletnich umów dzierżaw - wyjaśnia Gawkowska.

- Natomiast w odniesieniu do toczących się postępowań zwrotowych, to one również nie muszą stanowić przeszkody do zawarcia wieloletniej umowy dzierżawy, przy czym do zawarcia takiej umowy konieczne jest uzyskanie zgody Rady Warszawy - dodaje przedstawicielka ratusza.

Dzierżawca złożył wniosek o 30-letnią umowę

Umowa na wieloletnią dzierżawę działki przy Powsińskiej 31 kończy się w lipcu przyszłego roku. Gawkowska informuje, że obecnie trwa rozpatrywanie wniosku dzierżawcy o zawarcie nowej 30-letniej umowy.

- Strony prowadzą negocjacje dotyczące szczegółowych warunków umowy, w tym finansowych. Po ich ustaleniu możliwe będzie podjęcie dalszych działań zmierzających do zawarcia umowy, w tym uzyskania zgody Rady Warszawy na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości pomimo toczących się postępowań zwrotowych, która umożliwi spółce prowadzenie centrum handlowego na okres kolejnych kilkudziesięciu lat - dodała przedstawicielka ratusza.

O zamknięciu galerii krążyły plotki

Plotka o możliwej likwidacji centrum handlowego Sadyba Best Mall krążyła w mediach społecznościowych już wcześniej. Trudno było wskazać jej źródło. Spekulowano, że działkę przejmie deweloper, a budynek galerii zostanie rozebrany.

Tych informacji nie potwierdziliśmy w stołecznym ratuszu. Doniesieniom zaprzeczył również francuski koncern Kleppiere, francuska sieć, która ma centra handlowe w Europie. W Polsce, poza Sadybą Best Mall, którą zarządza spółka KLP Investments, Francuzi posiadają podobne obiekty w Lublinie, Poznaniu, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej.

Pytania o przyszłość centrum handlowego. Właściciel odpowiada
Autorka/Autor: Dariusz Gałązka

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvnwarszawa.pl

Sadyba
