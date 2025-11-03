Logo TVN Warszawa
Mokotów

Drogowcy dosztukują to, co pominęli tramwajarze

Droga dla rowerów wzdłuż Sobieskiego
Tylko fragmentami ścieżka ma nowa nawierzchnię
Źródło: tvnwarszawa.pl
Zarząd Dróg Miejskich podpisał umowę na przebudowę ścieżki rowerowej i chodników wzdłuż Sobieskiego. Chodzi o kilka miejsc na czterokilometrowym odcinku, gdzie pozostała stara kostka. Prace potrwają trzy miesiące.

Realizowana z mozołem i opóźnieniem inwestycja pod tytułem "tramwaj do Wilanowa" dobiega końca. Część tramwajowa jest gotowa od dłuższego czasu. Na później wykonawca zostawił dokończenie układu drogowego i części pieszo-rowerowej. A na sam koniec urządzenie zieleni.

Wydali ponad miliard złotych, a na ścieżce nierówna kostka
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wydali ponad miliard złotych, a na ścieżce nierówna kostka

Piotr Bakalarski

Plac budowy zostaje

Kiedy pracownicy Budimexu po trzech i pół roku opuszczą Mokotów, teren przejmą robotnicy z firmy Efekt. To ona wygrała przetarg na budowę drogi dla rowerów i chodnika wzdłuż Sobieskiego. Będzie pracować na odcinku od Dolnej do Instytutu Neurologii.

Jak pokazaliśmy kilka miesięcy temu na trasie z Sielc do Miasteczka Wilanów nawierzchnia zmienia się kilkanaście razy. Są fragmenty, gdzie położono nowy asfalt, i takie, gdzie pozostała stara, nierówna, betonowa kostka. I właśnie tymi częściami zajmą się teraz budowlańcy.

trasa_rowerowa_ok
Belwederska i Sobieskiego - ile razy zmieni się nawierzchnia?
Źródło: tvnwarszawa.pl

"Nie było możliwości"

Pozostają wątpliwości, czy przy skali inwestycji Tramwajów Warszawskich, która objęła budowę torów, odbudowę dróg, chodników i ścieżek rowerowych, przebudowę podziemnych sieci, nie można było wszystkiego zrobić od A do Z. Drogowcy tłumaczą to tak:

"Co z fragmentami ulicy, gdzie nie prowadzono prac? Te często robiły za zaplecze budowy. Nie było więc możliwości, by zająć się nimi wcześniej. Skoordynowaliśmy się jednak z Tramwajami Warszawskimi. Jak tylko tramwajarze zaczęli zwalniać miejsce, ogłosiliśmy przetarg na przebudowę nietkniętych dotychczas chodników i dróg rowerowych. Dziś znamy już firmę, która się tym zajmie".

6,5 miliona złotych

Wpłynęły trzy oferty. Jedną z nich złożył wspomniany Budimex, ale za korzystniejszą Zarząd Dróg Miejskich uznał propozycję przedsiębiorstwa Budowa i Naprawa Dróg EFEKT, które wyceniło swoje usługi na 6,5 miliona złotych.

- 22 października podpisaliśmy umowę. Wykonawca ma trzy miesiące na przeprowadzenie wszystkich prac – przekazał nam Jakub Dybalski, rzecznik ZDM.

W ramach przebudowy ma zniknąć stara kostka betonowa. - Na chodnikach zastąpią ją betonowe płyty, a na drogach rowerowych asfalt. Rowerzyści będą mieli też więcej miejsca. Drogi dla nich będą szersze niż dotychczasowe dwa metry – podsumował Dybalski.

Nieco mniej meandrowania. Zbudują brakujący fragment ścieżki
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nieco mniej meandrowania. Zbudują brakujący fragment ścieżki

Śródmieście

Autorka/Autor: Piotr Bakalarski

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvnwarszawa.pl

Inwestycje w Warszawie
Piotr Bakalarski
Piotr Bakalarski
Dziennikarz i wydawca tvn24.pl
