Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Komunikacja

Chopinowski tramwaj i pociąg metra

Chopinowski tramwaj
Rozpoczął się Konkurs Chopinowski
Źródło: TVN24
W Warszawie rozpoczął się XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina. To jeden z najbardziej prestiżowych konkursów na świecie. Z tej okazji w stolicy jeżdżą tramwaj i pociąg metra w specjalnej kolorystyce.

Zarówno tramwaj, jak i skład podziemnej kolejki w specjalnej kolorystyce, nawiązującej do chopinowskiego konkursu, kursować będą po stolicy do 23 października, czyli do zakończenia wydarzenia.

"Chopinowski pociąg metra można spotkać – zamiennie, co tydzień – na obu liniach warszawskiej podziemnej kolei. Do końca tego weekendu kursuje na linii M1, od poniedziałku 6 października spotkamy go na linii M2" - poinformował ratusz w komunikacie.

Chopinowska komunikacja miejska
Chopinowski tramwaj
Chopinowski tramwaj
Źródło: S. Pulcyn/UM Warszawa
Chopinowski tramwaj
Chopinowski tramwaj
Źródło: S. Pulcyn/UM Warszawa
Chopinowski pociąg metra
Chopinowski pociąg metra
Źródło: S. Pulcyn/UM Warszawa
Chopinowski pociąg metra
Chopinowski pociąg metra
Źródło: S. Pulcyn/UM Warszawa

Codziennie natomiast zmienia się trasa chopinowskiego tramwaju. W piątek, 3 października, kursuje na linii 26, a w weekend 4-5 października pojedzie jako "siódemka". Rozkład jazdy "Chopina" można sprawdzać na facebookowym profilu Tramwajów Warszawskich.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Wydarzenie, którym będzie żyć Warszawa przez najbliższe trzy tygodnie"

"Wydarzenie, którym będzie żyć Warszawa przez najbliższe trzy tygodnie"

Śródmieście
Wiadomo, kto pierwszy zagra w Konkursie Chopinowskim

Wiadomo, kto pierwszy zagra w Konkursie Chopinowskim

Śródmieście

Tramwaj z muzyką

Dodatkowo, od 6 do 12 października, po Warszawie kursować będzie specjalny tramwaj z pianinem i muzykami grającymi utwory Chopina.

Tramwaj promocyjny pojedzie na trasie jednokierunkowej: Zajezdnia Wola – Wolska – Towarowa – Aleje Jerozolimskie – al. Zieleniecka – Targowa – al. "Solidarności" – Wolska – Skierniewicka. Wyjazdy z Zajezdni Wola zaplanowano o godz. 13, 14, 15:, 16.30 i 17.30, a przejazd pełnej trasy zajmie około 50 minut. Pianiści będą grać w pojazdach odjeżdżających o godz. 13, 15 i 17:30, natomiast w kursach o godz. 14 i 16:30 mikrofon przejmą varsavianiści.

Plastyczna aranżacja specjalnych pojazdów Warszawskiego Transportu Publicznego zamówiona została przez stołeczny ratusz. Warszawa jest współorganizatorem XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Renowacja pomnika Chopina
Zdjęli płachtę z pomnika Chopina, ale przy filharmonii trwa budowa
Śródmieście
Zasłonięty pomnik w Łazienkach Królewskich
Pomnik Chopina pod płachtą, przy filharmonii "wykopki". Tak Warszawa "wita" gości słynnego konkursu
Śródmieście
Prace drogowe w rejonie Filharmonii Narodowej
Przebudowa ulic trwa, są uzgodnienia przed Konkursem Chopinowskim
Śródmieście

Autorka/Autor: mg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: S. Pulcyn/UM Warszawa

Udostępnij:
TAGI:
Konkurs ChopinowskiKomunikacja MiejskaTramwajMetro Warszawskie
Czytaj także:
W sobotę wystartuje bieg "Biegnij Warszawo"
"Biegnij Warszawo" w sobotę. Zamkną ulice, autobusy pojadą objazdami
Śródmieście
Potrącenie przez pociąg w Wesołej
Śmiertelne potrącenie na torach, odwołane pociągi
Wesoła
Zderzenie z udziałem radiowozu
Zderzenie na Bielanach. Radiowóz stracił koło
Bielany
Nóż zabezpieczony przez strażników miejskich
Rzucił się z nożem na radiowóz. Krzyczał o "zabijaniu warszawiaków"
Praga Południe
Dariusz Matecki
Poseł PiS pokazuje zdjęcie policjanta i pyta "kto to". Komentarz komendy i zawiadomienie prokuratury
Śródmieście
Renowacja pomnika Chopina
Zdjęli płachtę z pomnika Chopina, ale przy filharmonii trwa budowa
Śródmieście
Prokuratura w Ostrołęce
Dwulatek dostał się pod koła ciężarówki, zginął. Decyzja prokuratury
Okolice
Kamienica przy Mińskiej 15 w rejestrze zabytków
Kiedyś górowała nad drewnianą zabudową, dziś jest pustostanem
Praga Południe
Mężczyzna jest podejrzany o pobicie na przystanku
Zaatakował, pobił i okradł. "Bez powodu i bez słowa"
Wawer
Zatrzymanie dwóch osób podejrzanych o kradzieże
Wchodzili do mieszkań seniorek. Pretekstem była kontrola jakości wody
Targówek
Kierowca bmw pędził 163 km/h
Pędził 163 kilometry na godzinę w terenie zabudowanym
Okolice
Fikcyjne darowizny dla parafii, wśród zatrzymanych ksiądz (zdjęcie ilustracyjne)
Fikcyjne darowizny dla parafii. Wśród zatrzymanych proboszcz
Okolice
Pościg z motocyklistą
Był pewien, że uciekł. 17-latek "zdziwiony" wizytą
Okolice
Policja zatrzymała podejrzanych o oszustwa
Przestępcze "call center". Zatrzymania w Warszawie i Niemczech
Praga Południe
perfumy
Ukradł perfumy, potraktował ochroniarza gazem
Wola
Weteran Powstania Warszawskiego Leszek Żukowski i wiceprezydentka Warszawy Renata Kaznowska
"Życzę państwu, abyście kochali Warszawę tak, jak my"
Mokotów
Wypadek na rondzie ONZ
Motocyklista w szpitalu po zderzeniu z autem
Wola
Przygotowania do koncertu inauguracyjnego w Filharmonii Narodowej w Warszawie
"Wydarzenie, którym będzie żyć Warszawa przez najbliższe trzy tygodnie"
Śródmieście
Demonstracja przed MSZ
Demonstracja "Solidarni z Palestyną"
Śródmieście
Przewodniczący Rady Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia", metropolita warszawski abp Adrian Galbas podczas konferencji prasowej w Domu Arcybiskupów w Warszawie
"Niedobrze się stało, że Kościół i szkoła mogą być postrzegane jako nieprzyjaciele"
Śródmieście
26-latek został tymczasowo aresztowany
Szukali go po śmiertelnym wypadku, sam się zgłosił
Okolice
Ulica Wałuszewska i Szamocin
Wąska, bez oświetlenia i chodników. Ulica się zmieni
Magdalena Gruszczyńska
Rondo Wiatraczna
Grochowska straci połączenie z rondem Wiatraczna
Praga Południe
Mężczyzna miał krwawiącą ranę, uskarżał się na silny ból głowy
Poszli śladami krwi, znaleźli rannego mężczyznę
Praga Północ
Nocna prohibicja w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
Radni zdecydowali, będzie pilotaż w dwóch dzielnicach
Śródmieście
Radni zajmują się projektami dotyczącymi zakazu nocnej sprzedaży alkoholu
"Wprowadzamy w dwóch dzielnicach", jest "jasna" deklaracja co do całego miasta
Śródmieście
Interwencja Straży Miejskiej
Na spacer z trzylatkiem zabrał zapas alkoholu, by "wyleczyć kaca"
Praga Południe
Domki fińskie w Warszawie
Domki fińskie wracają na Pole Mokotowskie
Mokotów
Nocna prohibicja w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
Radni PiS zaproponowali referendum w sprawie nocnej prohibicji
Śródmieście
Wrócił temat dotyczący zakaz nocnej sprzedaży alkoholu
"Zaczynamy od dwóch dzielnic, w których jest najwięcej problemów i zgłoszeń"
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki