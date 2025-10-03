Chopinowski tramwaj i pociąg metra

Rozpoczął się Konkurs Chopinowski Źródło: TVN24

Zarówno tramwaj, jak i skład podziemnej kolejki w specjalnej kolorystyce, nawiązującej do chopinowskiego konkursu, kursować będą po stolicy do 23 października, czyli do zakończenia wydarzenia.

"Chopinowski pociąg metra można spotkać – zamiennie, co tydzień – na obu liniach warszawskiej podziemnej kolei. Do końca tego weekendu kursuje na linii M1, od poniedziałku 6 października spotkamy go na linii M2" - poinformował ratusz w komunikacie.

Codziennie natomiast zmienia się trasa chopinowskiego tramwaju. W piątek, 3 października, kursuje na linii 26, a w weekend 4-5 października pojedzie jako "siódemka". Rozkład jazdy "Chopina" można sprawdzać na facebookowym profilu Tramwajów Warszawskich.

Tramwaj z muzyką

Dodatkowo, od 6 do 12 października, po Warszawie kursować będzie specjalny tramwaj z pianinem i muzykami grającymi utwory Chopina.

Tramwaj promocyjny pojedzie na trasie jednokierunkowej: Zajezdnia Wola – Wolska – Towarowa – Aleje Jerozolimskie – al. Zieleniecka – Targowa – al. "Solidarności" – Wolska – Skierniewicka. Wyjazdy z Zajezdni Wola zaplanowano o godz. 13, 14, 15:, 16.30 i 17.30, a przejazd pełnej trasy zajmie około 50 minut. Pianiści będą grać w pojazdach odjeżdżających o godz. 13, 15 i 17:30, natomiast w kursach o godz. 14 i 16:30 mikrofon przejmą varsavianiści.

Plastyczna aranżacja specjalnych pojazdów Warszawskiego Transportu Publicznego zamówiona została przez stołeczny ratusz. Warszawa jest współorganizatorem XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina.