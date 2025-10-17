Po deszczu ta ulica zmienia się w rozlewisko. Wreszcie ją przebudują

Białołęcka zostanie wyremontowana Źródło: Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl

Na remont ulicy Białołęckiej mieszkańcy czekają z niecierpliwością. Jak informowaliśmy półtora roku temu na tvnwarszawa.pl, po każdym deszczu tworzą się na niej tak duże rozlewiska rozlewiska, że na niektórych odcinkach kierowcy sami wdrażają ruch wahadłowy. Ulica ma jedną jezdnię zapewniającą ruch w obu kierunkach. Chodnik w przeważającej części jest jednostronny i po opadach również potrafi zmieniać się w jezioro. Brakuje skutecznej kanalizacji Nie ma również drogi dla rowerzystów.

Ten stan ma się zmienić za sprawą rozpoczynającej się inwestycji.

Cztery kilometry nowej drogi

Ulica Białołęcka zostanie przebudowana na odcinku o długości około czterech kilometrów – od ulicy Kopijników do ulicy Ketlinga.

"Na skrzyżowaniach z ulicami Kopijników i Cieślewskich powstaną ronda, a przy skrzyżowaniu z ulicą Mariana Hemara pętla autobusowa. Do dyspozycji kierowców będzie jedna jezdnia zapewniająca po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Wybudowane zostaną także obustronne chodniki, droga rowerowa, oświetlenie uliczne oraz odwodnienie" - opisuje w komunikacie Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta.

Ulica Białołęcka zostanie rozbudowana Źródło: SZRM Warszawa

Ulica Białołęcka zyska nowy przebieg pomiędzy ulicą Stębarską a skrzyżowaniem z ulicami: Artyleryjską, Łabiszyńską i Kopijników. Powstanie tam sygnalizacja świetlna, przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe. Projekt przewiduje także dołączenie się do istniejących rozwiązań drogowych na ulicy Łabiszyńskiej i węźle trasy S8, a także budowę ścieżek rowerowych po obydwu stronach ulicy Łabiszyńskiej i chodnika po jej zachodniej stronie.

– Rozpoczynamy jedną z kluczowych inwestycji w tej części Warszawy. Dynamicznie rosnąca liczba mieszkańców Białołęki oraz rozwój okolicznych osiedli sprawiły, że rozbudowa ulicy Białołęckiej stała się niezbędna. Dzięki realizacji zaplanowanych prac zwiększymy bezpieczeństwo, płynność ruchu i komfort życia mieszkańców – mówi, cytowana w komunikacie, Ewelina Degowska, dyrektorka Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.

51 adresów z kanalizacją

Podpisana w piątek umowa dotyczy także budowy sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 1 591,5 metra w ulicy Białołęckiej na odcinku: od ulicy Ketlinga do ulicy Białołęckiej 272 wraz z odcinkami sieci od kanału w ulicy do granicy nieruchomości prywatnych oraz odrzutami w ulice boczne na terenie dzielnicy Białołęka. Wybudowana zostanie także przepompownia ścieków wraz z wjazdem na jej teren.

Białołęcka pod wodą
Rozlewiska na Białołęckiej

– Dla nas, jako spółki odpowiedzialnej za zaspokajanie tak elementarnych potrzeb mieszkańców, jak m.in. odbiór ścieków, ważne jest, by stale rozbudowywać i modernizować sieć kanalizacyjną, tak by jak najwięcej osób mogło się do niej przyłączyć. To decyduje o coraz wyższej jakości życia w Warszawie. I ta dzisiejsza umowa tego dotyczy – zaznacza, cytowany w komunikacie, Piotr Zalewski, członek zarządu Wodociągów Warszawskich.

Inwestycja umożliwi podłączenie się do sieci 51 adresów, a ponadto dalszą rozbudowę sieci kanalizacyjnej w ulicy Przydrożnej, Dobka z Oleśnicy, Warzelniczej i Brzeziny. "Jest to obszar o dużym potencjale w zakresie rozwoju budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego i cieszy się obecnie dużym zainteresowaniem firm deweloperskich" - stwierdza Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta.

Najważniejsze, że kanalizacja pozwoli zlikwidować szamba na prywatnych posesjach.

300 drzew i 7100 krzewów

Wzdłuż drogi pojawi się również nowa zieleń. Będzie to m.in. blisko 300 drzew – głównie lipy drobnolistnej, 7100 krzewów – takich, jak: derenie, tawuły i berberysy. Zostaną wysiane także trawy ozdobne – trzcinnik ostrokwiatowy i rozplenica japońska.

Umowa na wykonanie wszystkich prac została zawarta pomiędzy Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta, odpowiedzialnym za rozbudowę drogi, Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, które będzie odpowiedzialne za część związaną z budową kanalizacji i przepompowni oraz wykonawcą prac, czyli firmą SKANSKA S.A. Wszystko ma być gotowe w ciągu 32 miesięcy.

Całość inwestycji pochłonie kwotę około 95,8 miliona złotych, z czego koszt przypadnie na prace wodociągowo-kanalizacyjne około 9,5 miliona złotych, a koszty rozbudowy wyniosą blisko 86,3 miliona złotych.