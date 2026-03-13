Przejechał psa sąsiadki, grożą mu trzy lata więzienia

Policyjny radiowóz, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock

Policjanci z Białołęki dostali informacje, z których wynikało, że jeden z kierowców celowo najechał na psa sąsiadki. Zwierzak zginął.

"Z informacji przekazanych przez właścicielkę psa wynikało, że jej sąsiad działał umyślnie - przejeżdżając obok nich, specjalnie najechał jej psa. Kobieta, w komisariacie złożyła zawiadomienie w tej sprawie" - przekazała nadkom. Paulina Onyszko z komendy na Białołęce.

Mężczyzna został tego samego dnia zatrzymany. Policyjny technik wykonał oględziny miejsca zdarzenia oraz samochodu, którym mężczyzna się poruszał.

Następnego dnia, 39-latek składał wyjaśnienia w komisariacie i usłyszał zarzut uśmiercenia psa. Grozi mu za to do trzech lat więzienia.