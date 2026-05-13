Nauka Artemis III. NASA przedstawiła wstępne plany Krzysztof Posytek |

Źródło zdj. gł.: NASA/Jim Ross

Na początku kwietnia NASA przeprowadziła misję Artemis II, w ramach której czworo astronautów okrążyło Księżyc na pokładzie statku kosmicznego Orion. Teraz amerykańska agencja kosmiczna planuje kolejny etap programu Artemis, mającego na celu powrót człowieka na Srebrny Glob.

Kluczowy etap przygotowań do lotu na Księżyc

Kolejnym krokiem jest misja Artemis III, zaplanowana na przyszły rok. Podczas niej NASA przetestuje możliwości spotkania i dokowania między statkiem kosmicznym Orion a komercyjnymi lądownikami Blue Origin i SpaceX. Amerykańska agencja kosmiczna podała, że jej inżynierowie oceniają opcje profilu misji i uwarunkowania operacyjne, aby upewnić się, że misja Artemis III pomoże jej i jej partnerom zminimalizować ryzyko przed lądowaniem na Księżycu podczas misji Artemis IV.

- Choć (Artemis III - red.) to misja na orbitę okołoziemską, stanowi ważny krok w kierunku lądowania na Księżycu w ramach misji Artemis IV. Artemis III to jedna z najbardziej złożonych misji podjętych przez NASA - powiedział Jeremy Parsons, pełniący obowiązki zastępcy administratora do spraw misji Księżyc-Mars w Dyrekcji ds. Rozwoju Systemów Eksploracyjnych NASA w Waszyngtonie. Dodał, że w ramach misji Artemis III agencja planuje integrację większej liczby partnerów i powiązanych ze sobą operacji, co pozwoli jej lepiej zrozumieć, jak załoga oraz zespoły naziemne współpracują ze sprzętem od Blue Origin i SpaceX.

Podczas misji Artemis III NASA wykorzysta rakietę Space Launch System (SLS) Źródło zdjęcia: NASA/Jim Ross

Planowany przebieg misji Artemis III

NASA przybliżyła planowany przebieg misji Artemis III. Rakieta SLS (Space Launch System) wyniesie statek kosmiczny Orion z Centrum Kosmicznego Johna F. Kennedy'ego na Florydzie z czteroosobową załogą. Zamiast górnego stopnia ICPS, zapewniającego Orionowi napęd kosmiczny, agencja użyje tak zwanego "spacera" - elementu o podobnej masie i wymiarach, ale bez możliwości napędu. Powstaje on w Centrum Lotów Kosmicznych Marshall w Huntsville w Alabamie.

Po tym, jak rakieta wyniesie Oriona na orbitę, zbudowany w Europie moduł serwisowy zapewni statkowi kosmicznemu napęd, umożliwiając mu krążenie po orbicie okołoziemskiej. Zapewni to więcej możliwości startu dla każdego elementu - rakiety SLS z Orionem oraz lądowników Blue Origin i SpaceX - w porównaniu z misją księżycową. Astronauci mogą wziąć udział w co najmniej jednym testowym lądowaniu, choć ostateczne decyzje nie zostały jeszcze podjęte.

Podczas misji Artemis III załoga spędzi w kosmosie więcej czasu niż podczas misji Artemis II, co według NASA pozwoli lepiej sprawdzić możliwości systemów podtrzymywania życia. Agencja planuje również przetestować ulepszoną osłonę termiczną podczas powrotu Oriona na Ziemię, aby umożliwić inne profile wejścia w atmosferę podczas przyszłych misji. NASA zapowiedziała, że w nadchodzących tygodnia będzie nadal dopracowywać plany lotu.