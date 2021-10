Chcieli go Białorusini, ale zostanie w Polsce

czytaj dalej

Pełnomocnik rządu do spraw osób z niepełnosprawnościami Paweł Wdówik komentował w sobotę w "Jeden na jeden" w TVN24 sytuację opiekunów, którzy od lat czekają na zmiany we wsparciu od państwa. - To jest sprawa bolesna, że to się dzieje, natomiast nie mamy narzędzia, które by nam pozwoliło bezpiecznie taką zmianę wprowadzić - mówił Wdówik.