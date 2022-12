87-letni pacjent rzucał taboretami w pielęgniarki, podpalił materac. Szpital: zdenerwował się, że musi czekać na rodzinę

Do zdarzenia doszło we wtorek (6 grudnia) po godzinie 15 na 10. piętrze szpitala w Kaliszu. To właśnie tego dnia oddział urazowo-ortopedyczny miał opuścić 87-letni pacjent.

Szpital: rzucał taboretami w pielęgniarki, podpalił materac

- Pacjent się zdenerwował, że musi czekać na rodzinę, która miała go odebrać po wypisie ze szpitala. Mężczyzna był bardzo zdenerwowany, zaczął rzucać taboretami w pielęgniarki - opisuje rzecznik prasowy szpitala w Kaliszu Paweł Gawroński. Dodaje, że w momencie, kiedy mężczyzna się uspokoił i pielęgniarki wyszły, w sali pojawił się dym i ogień. - Pan podpalił prawdopodobnie materac zapałkami, tylko nie wiemy, czy chciał zapalić papierosa, żeby się uspokoić, czy zrobił to specjalnie, to już rola służb, żeby to wyjaśnić - mówi nam Gawroński.