Kodeks karny mówi, że kto ukrywa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać, ponosi odpowiedzialność karną - wskazywała w "Tak jest" prokurator Ewa Wrzosek, odnosząc się do dokumentów znalezionych podczas przeszukania w domu Zbigniewa Ziobry. W tych okolicznościach - stwierdziła - "jest uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa". - Nie możemy dzisiaj powiedzieć, że ponieważ jest to osoba z pierwszych stron gazet, to zapomnimy o tym - ocenił profesor prawa Maciej Kisilowski. Podsumowując "dorobek" Ziobry jako ministra i prokuratora wskazywał, że "mówimy naprawdę o ciężkiej odpowiedzialności" za to, jak polityk starał się kształtować państwo.

Wrzosek: taka teczka nie może znajdować się w prywatnym domu

Kisilowski: mówimy o podejrzeniu przestępstw najcięższej wagi

Jego zdaniem "Polska dzisiaj, gdyby Zbigniew Ziobro osiągnął to, co chciał, to co publicznie postulował, Polska dziś mogłaby wyglądać jak Turcja Erdogana, a może już bliżej Rosji Putina". - Musimy zdawać sobie sprawę, to Zbigniew Ziobro mówił, że ma nie być najwyższych kast. I nie możemy dzisiaj powiedzieć, że ponieważ jest to osoba z pierwszych stron gazet, to zapomnimy o tym - stwierdził.