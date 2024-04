Kowalski o "tonącej szalupie Tuska". Sienkiewicz: ja jestem na galeonie

Minister rolnictwa Czesław Siekierski i minister nauki Dariusz Wieczorek przekazali, że nie będą startować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Do Brukseli wybiera się natomiast minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman. Poseł Suwerennej Polski Janusz Kowalski stwierdził, że ministrowie chcą z "szalupy Donalda Tuska, która tonie, ewakuować się do Parlamentu Europejskiego". W odpowiedzi na to stwierdzenie minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz powiedział reporterce TVN24, że "nie jest na szalupie, lecz na galeonie".

Tegoroczne wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w różnych państwach Unii Europejskiej w dniach 6-9 czerwca. W Polsce 9 czerwca będzie wybieranych 53 posłów.

W Sejmie Agata Adamek dopytywała ministrów z koalicyjnego rządu, czy zamierzają kandydować w tych wyborach.

- Ja już byłem 15 lat (europosłem - red.), mam tu określone zadania. Chciałbym je w jakiś sposób zrealizować, na ile to będzie możliwe - odparł minister rolnictwa Czesław Siekierski (PSL).

Minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman stwierdził, że "widać wyraźnie, że po takich ludziach, jakich PiS wysłał do Brukseli, jak komisarz do spraw rolnictwa pan Janusz Wojciechowski, któremu udała się rzecz niebywała, bo połączył rolników z całej Europy w protestach, do Brukseli trzeba wysłać najbardziej doświadczonych i kompetentnych ludzi".

- Kierownictwo Polskiego Stronnictwa Ludowego - Trzeciej Drogi uznało, że w tym gronie mógłbym się znaleźć, z czego jestem bardzo dumny. Powiedziałem, że jeśli będzie taka potrzeba, to podejmę takie wyzwanie - dodał. Krzysztof Hetman był już europosłem przez dwie kadencje.

Czesław Siekierski i Krzysztof Hetman o tym, czy wybierają się do Parlamentu Europejskiego TVN24

Minister nauki Dariusz Wieczorek (Lewica) powiedział, że nie chciał kandydować do PE. - Partia na pewno chciała, bo partia uważa, że najlepsi powinni startować, ale ci, którzy są ministrami, jednak powinni się zająć ministerstwami - dodał, dopytywany o tę kwestię przez dziennikarzy.

Kowalski: chcą uciec z tonącej szalupy Donalda Tuska

Doniesienia o ministrach kandydujących do Parlamentu Europejskiego komentował poseł klubu PiS Janusz Kowalski (Suwerenna Polska).

Stwierdził, że ministrowie chcą z "szalupy Donalda Tuska, która tonie, ewakuować się do Parlamentu Europejskiego". - Słyszymy o panu (Borysie - red.) Budce, słyszymy o panu (Bartłomieju - red.) Sienkiewiczu. Połowa rządu chce uciec do Brukseli - stwierdził.

Jak relacjonowała reporterka TVN24 Agata Adamek, minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz, który będzie startował do PE, odpowiedział na to stwierdzenie Kowalskiego, że nie jest "na szalupie, lecz na galeonie".

Kowalski: połowa rządu chce uciec do Brukseli z tonącej szalupy Donalda Tuska TVN24

Szefowa Kancelarii Prezydenta RP: nie zaprzeczam, że prezydenccy ministrowie znajdą się na listach wyborczych

Szefowa Kancelarii Prezydenta RP Grażyna Ignaczak-Bandych zapytana w Studiu PAP, ilu prezydenckich ministrów będzie kandydować w wyborach do Parlamentu Europejskiego, odparła, że liczby te poznamy w tym tygodniu.

"W momencie, kiedy się pojawiają listy, czy to do parlamentu, czy do samorządu, czy teraz do europarlamentu, jak już wiadomo, kto kandyduje, to wtedy ja jako szef kancelarii przygotowuję dokument, z którym zapoznają się te osoby. Muszą potwierdzić, że znają warunki, na jakich będą funkcjonować w czasie kampanii. Jeśli chodzi o mnie, taki dokument mam przygotowany" - powiedziała.

Dopytywana, ile kompletów dokumentów czeka na podpisy ministrów, odpowiedziała, że jest to dokument ogólny, a "ile osób podpisze, to zobaczymy". Na uwagę, że nie zaprzecza, że będą takie przypadki potwierdziła: "nie zaprzeczam".

Wcześniej szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek mówił w TV Republika, że start w wyborach do PE rozważa sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski. - Trwają na ten temat rozmowy, czyli na temat ministra Wojciecha Kolarskiego, najbliższego współpracownika, najbliższego przyjaciela prezydenta, że on wystartuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego - mówił.

W latach 2011-2015 Wojciech Kolarski był dyrektorem biur poselskich Andrzeja Dudy podczas sprawowania mandatu eurodeputowanego. 2 maja 2019 r. Prezydent powołał Wojciecha Kolarskiego na stanowisko sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Autorka/Autor:pp/kab

Źródło: TVN24, PAP