Start do europarlamentu? "Nie uległem pokusie, nie zabiegałem o to"

Poseł Marcin Przydacz ocenił, że na listach PiS do europarlamentu "jest sporo fajnych nazwisk", ale on sam "nie uległ pokusie" i "nie było planów", by kandydował. Kierownictwo partii "miało taki pomysł, aby wysyłać po pierwsze tych, którzy już byli w europarlamencie, a po drugie polityków o troszkę dłuższym stażu w polityce krajowej" - mówił w "Rozmowie Piaseckiego".

Poseł PiS Marcin Przydacz był gościem "Rozmowy Piaseckiego" w TVN24. Mówił między innymi o nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego i przygotowaniach PiS.

Pytany, czy on sam "nie uległ pokusie", by wystartować do europarlamentu, odparł: - Nie, nie uległem takiej pokusie, nie było takich planów, nie chciałem.

- Pół roku temu dostałem się do polskiego Sejmu, obiecywałem pracę w Sejmie, więc nie zabiegałem o to miejsce - dodał.

Jak mówił, kierownictwo partii "miało taki pomysł, aby wysyłać po pierwsze tych, którzy już byli w europarlamencie, a po drugie polityków o troszkę dłuższym stażu w polityce krajowej". - Takie przyjęto założenie, ja to absolutnie szanuję, sam nie zabiegałem o to (o miejsce na liście - red.) - powiedział Przydacz.

Jego zdaniem na listach PiS "jest sporo fajnych nazwisk". - 130 kandydatów Prawa i Sprawiedliwości będzie startowało, w tym najpewniej - tak ja to rozumiem - pan minister Maciej Wąsik i pan minister Mariusz Kamiński - dodał.

Pytany, czy Kamiński i Wąsik to "fajne nazwiska", odparł: - To nie jest kwestia estetycznej oceny, to jest ta kwestia, o której mówiłem, czyli politycy, którzy mają dłuższy staż, większe doświadczenie.

Marcin Przydacz w "Rozmowie Piaseckiego" TVN24

Przydacz: Marek Suski został niejako upubliczniony

Prowadzący program pytał Przydacza o Marka Suskiego, czołowego polityka PiS, który - jak potwierdziła prokuratura - jest jedną z 31 osób, do których wysłano wezwania do stawiennictwa w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym wykorzystania Pegasusa.

- Nie znam szczegółów i niestety nie podoba mi się taka sytuacja, w której gdzieś do mediów wypuszcza się częściową informację po to, żebyśmy dyskutowali, ale nie pokazuje się całości raportu - mówił. Przekonywał, że Suski mógł dostać wezwanie, bo rozmawiał z którąś z osób inwigilowanych przez służby.

Podkreślał, że "to sami poszkodowani powinni decydować o tym, czy chcą upublicznienia swojego nazwiska, czy nie". - Markowi Suskiemu takiego prawa nie dano. (...) Niektórzy mogą sami to upublicznić, a Marek Suski został niejako upubliczniony - stwierdził gość TVN24.

Autorka/Autor:ads

Źródło: TVN24