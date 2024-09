To jest krzywdzenie dziecka i jestem tym bardziej zdumiona, że szkoła niepubliczna, ale przede wszystkim katolicka w ten sposób napiętnuje dziecko - powiedziała ministra edukacji Barbara Nowacka. Odniosła się do komentarza marszałka Sejmu Szymona Hołowni, który napisał, że jego córka miała nie zostać przyjęta do szkoły katolickiej ze względu na niego.