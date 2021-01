Grzesiowski: rejestrowałem na szczepienia rodzinę, wymagało to dużej sprawności

Próbowałem w nocy zarejestrować członków swojej rodziny. Trwało to około godziny i wymagało dużej sprawności - mówił w TVN24 doktor Paweł Grzesiowski, specjalista w dziedzinie terapii zakażeń i ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw COVID-19. W piątek rano ruszyła rejestracja osób powyżej 70. roku życia. Zdaniem Grzesiowskiego rejestracje są w jakimś sensie umowne. - Wydaje mi się, że w rzeczywistości uda się szybciej zaszczepić te osoby niż w tej chwili wskazuje na to kalendarz - ocenił.

"Myślę, że terminy się poprzesuwają"

Paweł Grzesiowski, specjalista w dziedzinie terapii zakażeń i ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw COVID-19 powiedział w TVN24, że próbował w nocy zarejestrować członków swojej rodziny. – Trwało to około godziny i wymagało dużej sprawności. Udało się zarejestrować jedną osobę 70 + na 8 marca, drugą na 16 marca – dodał.

- Moim zdaniem rejestracje są w jakimś sensie fikcyjne czy umowne, może to jest lepsze słowo. Przecież rejestrujemy po 30 osób tygodniowo do jednego punktu szczepień – mówił gość TVN24.

"Musimy się spieszyć ze szczepieniami"

Na uwagę, że rządzący tłumaczą, że tempo szczepień dyktowane jest tempem oraz wielkością dostaw szczepionek, ekspert powiedział, że "z jednej strony to jest rzeczywiste, że ogólne tempo dostaw wyznacza tempo szczepień, ale jeżeli popatrzymy, że w tym tygodniu było 50 procent dostaw, to nie znaczy, że szczepienia w tym tygodniu powinny zostać zatrzymane, a myśmy wszyscy w poniedziałek otrzymali informację, że nasze zamówienia są anulowane i pierwsze dawki szczepionek dotarły do nas wczoraj i dziś". – A więc mamy przestój w szczepieniach, którego wcale nie musiało być, dlatego, że przecież to była tylko redukcja o 50 procent dostawy, a nie całkowite anulowanie – zauważył Grzesiowski.