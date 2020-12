Dostawa szczepionek przeciw COVID-19 dotarła do Polski 

Pierwsza partia szczepionek, wynosząca 10 tysięcy dawek, wyruszyła do Polski w nocy z 24 na 25 grudnia z belgijskiego magazynu firmy Pfizer w Puurs. W piątek późnym wieczorem bus transportujący ładunek przekroczył polską granicę w Świecku. Nad ranem ma trafić do magazynu Agencji Rezerw Materiałowych w Wąwale pod Tomaszowem Mazowieckim. Prezes ARM Michał Kuczmierowski zaznaczył, że przewidziany jest jeden postój transportu. Dlatego "szczepionki dotrą do magazynu zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, czyli w granicach godziny 6 rano".

Szczepienia na COVID-19 w Polsce

W kolejnym tygodniu Pfizer dostarczy do Polski następne 300 tysięcy dawek. Jak zapowiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki, do końca stycznia do Polski powinno trafić 1,5 miliona dawek. Będą one dzielone na pół. Jedna część pozostanie w magazynie agencji w ultra niskiej temperaturze, druga trafiać będzie do punktów, w których odbywać się będą szczepienia.