Dyrektor AstraZeneca: jesteśmy dwa miesiące do tyłu

Pracujemy bez przerwy i myślę, że udało nam się rozwiązać problemy. Ale jesteśmy dwa miesiące do tyłu - powiedział dyrektor generalny AstraZeneca Pascal Soriot. Odpowiadał w ten sposób na zarzuty unijnej komisarz do spraw zdrowia o opóźnienia w dostawach szczepionki. Soriot dodał, że podobne problemy występowały przy "łańcuchu dostaw" do Wielkiej Brytanii, ale umowa z tym krajem została podpisana trzy miesiące wcześniej, co zapewniło firmie więcej czasu.