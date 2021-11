Dlaczego część osób nie chce się szczepić? Psycholog społeczny wyjaśnia

Psycholog społeczny, profesor Michał Bilewicz z Uniwersytetu Warszawskiego, przeprowadził badania dotyczące zależności między orientacją polityczną a stosunkiem do szczepień. Wskazywał, że "to nie jest takie proste, że osoby prawicowe nie chcą się szczepić, a osoby lewicowe chcą". Zwracał uwagę, że "są państwa, w których to właśnie w środowiskach liberalnych, lewicowych, kontrkulturowych dominuje niechęć do szczepień".

Profesor Michał Bilewicz mówił w TVN24, że jest wiele powodów, dla których pewne grupy społeczne nie chcą się szczepić. - To jest w dużym stopniu nałożone na pewną teorię spiskową wokół szczepionek i w ogóle pewną nieufność wobec nauki - powiedział.

- To, co głównie badaliśmy, to to, w jaki sposób łączy się to z różnymi sposobami myślenia o polityce i pewnymi orientacjami politycznymi - tłumaczył.

Wskazywał, że "to nie jest takie proste, że osoby prawicowe nie chcą się szczepić, a osoby lewicowe chcą". - Są państwa, w których to właśnie w środowiskach liberalnych, lewicowych, kontrkulturowych dominuje niechęć do szczepień, tak jak w Polsce słyszeliśmy na przykład o niechętnych szczepieniom nauczycielach jogi, w Niemczech wegańskich szefach kuchni. Więc to nie jest tak, że to są osoby wyłącznie o światopoglądzie konserwatywnym, tradycyjnym - mówił dalej.

Profesor Bilewicz o dwóch rodzajach "pewnej ideologii politycznej"

- Nasze badania pokazują, że w populacji są dwa rodzaje pewnej ideologii politycznej, która jest w jakimś sensie powiązana z prawicą. Jedną z nich nazywamy autorytarną - to są ludzie, którzy podporządkowują się bardzo temu, co nakazuje władza w danym momencie, są bardzo posłuszni, często są też bardzo uprzedzeni do różnych obcych. Oni generalnie stosują się do tych zaleceń, które władza artykułuje, takie osoby są bardziej gotowe do szczepień niż reszta populacji - zwracał uwagę profesor Bilewicz.

Profesor Bilewicz: to nie jest takie proste, że osoby prawicowe nie chcą się szczepić, a osoby lewicowe chcą TVN24

Osoby o światopoglądzie hierarchicznym

Psycholog społeczny mówił, że drugi rodzaj osób "również jest obecny na prawicy, w Polsce szczególnie w Konfederacji".

- Nazywamy te osoby osobami o światopoglądzie hierarchicznym, czytaj - zorientowanych na dominację. To są ludzie, którzy chcą być na szczycie hierarchii społecznej i jednocześnie twierdzą, że świat to jest dżungla, w której ludzie walczą ze sobą i ponadto nie powinno się tej walki ograniczać - wyjaśniał gość TVN24.

- Oni sprzeciwiają się szczepieniom, bo szczepienia są powszechne, uniwersalne, one każdemu mają dawać możliwość zachowania zdrowia w sytuacji chorób zakaźnych, sytuacji epidemicznej. To jest bardzo niezgodne z ich naturą, z ich myśleniem o świecie, o tym, jaki jest stan pożądany na świecie, gdzie wszystkie rzeczy narzucane przez państwo są traktowane jako niebezpieczne - tłumaczył.

