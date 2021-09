Schetyna o stanie wyjątkowym przy granicy z Białorusią: to jest pułapka zastawiona na opozycję

Poseł Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna mówił w "Kropce nad i", że "stan wyjątkowy to jest ostateczność". Mimo to uznał, że Sejm nie zdecyduje się odrzucić prezydenckiego rozporządzenia o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w części Polski przy granicy z Białorusią. - To jest pułapka zastawiona na opozycję - komentował Schetyna.