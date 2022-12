Sprawa Tomasza L. Sikorski: Jarosław Kaczyński nakazał mi powierzenie pełni sprawy likwidacji WSI Antoniemu Macierewiczowi

- Całość spraw związanych z likwidacją WSI została powierzona Antoniemu Macierewiczowi - zakomunikował Radosław Sikorski na konferencji prasowej w Sejmie. Jak ustalili dziennikarze TVN24, zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji Tomasz L. był w przeszłości członkiem komisji likwidacyjnej WSI. - To on faktycznie sprawował kontrolę tego procesu i był autorem większości nominacji personalnych - dodał na temat Macierewicza Sikorski.

"Nie znałem Tomasza L. Do komisji likwidacyjnej ds. WSI powołał go minister Sikorski i wtedy go poznałem, nigdy nie utrzymywałem z nim relacji" – napisał. Cenckiewicz dodał, że rola Tomasza L. w komisji likwidacyjnej "była marginalna i dostęp do wiedzy miał ograniczony, co potwierdzają dokumenty".